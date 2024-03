Taxi bất ngờ tông nhiều phương tiện đang dừng đèn đỏ

Đang dừng đèn đỏ, nhiều phương tiện bất ngờ bị chiếc taxi tông khiến 2 người bị thương

Ngày 23-3, Công an quận Long Biên và Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do một xe taxi tông vào nhiều phương tiện đang dừng đèn đỏ làm 2 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MXH

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 10 phút ngày 22-3, tại ngã tư Ngô Gia Tự-Đặng Vũ Hỷ-Nguyễn Cao Luyện, quận Long Biên (TP Hà Nội), chiếc taxi đang di chuyển trên đường, mặc dù có tín hiệu đèn đỏ, nhiều phương tiện đang dừng đỗ nhưng chiếc xe vẫn chạy với tốc độ cao, tông nhiều phương tiện đang dừng đèn đỏ.

Cú tông mạnh khiến đôi nam nữ đi xe máy bị thương nặng, chiếc xe máy bị kéo lê dưới bánh xe taxi ra giữa ngã tư. Chiếc taxi chỉ dừng lại được khi tông vào một chiếc ôtô khác.

Ngay khi nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều tiết giao thông.