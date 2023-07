Tàu chìm trên biển, ngư dân trắng tay

TP - Vợ chồng anh Hùng vay mượn ngân hàng, bạn bè hơn 1,5 tỷ đồng đóng mới chiếc tàu vỏ gỗ trên 400CV để vươn khơi, bám biển. Ra khơi được một thời gian thì dịch COVID-19 hoành hành, giá nhiên liệu tăng cao nên con tàu nhiều lần phải nằm bờ, xuống cấp dần. Tai họa vừa ập đến vào rạng sáng 19/7 khiến vợ chồng anh Hùng lâm cảnh trắng tay.

Hai ngày nay, căn nhà nhỏ của gia đình anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1984, trú xóm Hải Nam, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) có rất đông anh em, bà con lối xóm đến động viên, chia sẻ sau vụ chìm tàu, anh và bạn thuyền may mắn thoát chết trở về. Đôi mắt vẫn đỏ hoe, tay phải bị thương từ sự cố, anh Hùng rầu rĩ: “Mất hết rồi. Bao nhiêu công sức, mồ hôi đều đã đổ xuống biển cả rồi!”.

Rạng sáng 19/7, con tàu vỏ gỗ NA 90687-TS trên 400CV của anh Hùng ra khơi đánh bắt cách bờ khoảng gần 40 hải lý. Trong quá trình kéo lưới, tàu bị sóng đánh vỡ, nước tràn vào khiến bị chìm dần.

“Tàu nằm bờ dài ngày rất nóng ruột nên cách đây ít ngày, vợ chồng xoay xở, mượn tiền nóng của anh em, bạn bè sắm lưới, đổ gần 5.000 lít dầu để vươn khơi với mong muốn kiếm tiền trả lãi ngân hàng nhưng nào ngờ tai họa lại ập đến…”. Anh Nguyễn Văn Hùng

Mặc dù anh Hùng cùng 3 thuyền viên cố gắng bơm nước, khắc phục sự cố nhưng không thể cứu tàu. Khoảng 30 phút sau, tàu cá cùng hàng hóa, ngư cụ trị giá hiện tại gần 1 tỷ đồng chìm hẳn xuống biển.

May mắn, cả 4 ngư dân được Bộ đội Biên phòng Nghệ An cứu hộ, đưa vào bờ an toàn. “Tàu nằm bờ dài ngày rất nóng ruột nên cách đây ít ngày, vợ chồng đã xoay xở, mượn tiền nóng của anh em, bạn bè sắm lưới, đổ gần 5.000 lít dầu để vươn khơi với mong muốn kiếm tiền trả lãi ngân hàng nhưng nào ngờ tai họa lại ập đến…”, anh Hùng buồn bã.

Năm 2016, vợ chồng anh Hùng vay mượn ngân hàng, bạn bè hơn 1,5 tỷ đồng, cùng với sự hỗ trợ chính sách của các cấp để đóng mới chiếc tàu vỏ gỗ trên 400CV để vươn khơi, bám biển. Ra khơi được một thời gian thì dịch COVID-19 hoành hành, giá nhiên liệu tăng cao nên con tàu nhiều lần phải nằm bờ, xuống cấp dần. Tai họa vừa ập đến vào rạng 19/7 khiến vợ chồng anh Hùng lâm cảnh trắng tay.

Chị Đinh Thị Nghệ (SN 1990, vợ anh Hùng) nói trong nước mắt: “Mất hết rồi. Tàu bị chìm giữa biển khơi, không biết thời gian tới lấy gì để mưu sinh, nuôi các con ăn học. Số tiền vay mượn ngân hàng đóng tàu còn trả chưa xong, nay nợ lại thêm nợ, biết sẽ sống sao đây”.

Ông Nguyễn Viết Mãn - Chủ tịch UBND xã Diễn Bích cho biết: “Sự việc chìm tàu khiến gia đình anh Nguyễn Văn Hùng rơi vào cảnh rất khó khăn khi số nợ ngân hàng còn nhiều. Sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên, hy vọng gia đình sớm vượt qua những khốn khó trước mắt”.