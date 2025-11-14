Tập đoàn GELEXIMCO thay đổi nhân sự cấp cao

Tập đoàn GELEXIMCO vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Vũ Văn Hậu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn. Theo Quyết định số 1641/2025/QĐ-CT.HĐQT ban hành ngày 11/11/2025, quyết định bổ nhiệm ông Vũ Văn Hậu - Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng.

Ông Vũ Văn Hậu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEXIMCO.

Theo Quyết định số 1641/2025/QĐ-CT.HĐQT ban hành ngày 11/11/2025, quyết định bổ nhiệm ông Vũ Văn Hậu - Phó Tổng Giám đốc, Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn GELEXIMCO.

Đây là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm, năng lực và quá trình đồng hành lâu dài của ông Vũ Văn Hậu cùng tập thể lãnh đạo Tập đoàn GELEXIMCO trong nhiều năm qua. Trên cương vị mới, ông Vũ Văn Hậu bày tỏ sẽ cùng với đội ngũ lãnh đạo tiếp tục kế thừa và phát huy thành quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới, bảo đảm sự ổn định và hiệu quả trong hoạt động quản trị - vận hành của toàn Tập đoàn.

Đồng thời, theo Nghị quyết số 1013/2025/NQ-HĐQT, quyết định thành lập Hội đồng Sáng lập Tập đoàn GELEXIMCO do ông Vũ Văn Tiền - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Sáng lập. Trên cương vị này, Chủ tịch Vũ Văn Tiền sẽ đồng hành cùng Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo Tập đoàn thực hiện các chỉ đạo, định hướng chiến lược cho sự phát triển của Tập đoàn.

Triết lý phát triển nhất quán của Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Vũ Văn Tiền tiếp tục là nền tảng quan trọng đối với mọi chiến lược lớn của Tập đoàn GELEXIMCO, bảo đảm sự kết nối xuyên suốt giữa truyền thống và chặng đường phát triển mới.

