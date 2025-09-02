Tận thấy máy bay chở khách VIP, cứu hộ có thể tự động lái của Việt Nam

TPO - Tại Triển lãm thành tựu đất nước, người dân và du khách được chiêm ngưỡng cận cảnh trực thăng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn EC-155 B1 số hiệu VN-8621 của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam thuộc Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng.
EC-155 B1 có khả năng chở tối đa 10-12 hành khách và 1-2 phi công; được trang bị buồng lái kính hiện đại với hệ thống hiển thị kỹ thuật số, hệ thống kiểm soát bay tiên tiến và hệ thống điện tử hàng không tối ưu cho an toàn và hiệu quả bay.
EC-155 B1 có hệ thống tự động lái và kiểm soát bay tiên tiến giúp giảm tải công việc cho phi công và tăng cường an toàn bay. Ngoài ra, trực thăng được trang bị hệ thống cảnh báo va chạm cùng khả năng linh hoạt luân chuyển hai động cơ trong tình huống khẩn cấp.
Hiện nay, trong lĩnh vực hàng không thương mại, EC-155 B1 được các công ty lữ hành du lịch, dịch vụ hàng không dân dụng sử dụng để vận chuyển hành khách hạng VIP, cung cấp dịch vụ du lịch cao cấp và hỗ trợ ngoài khơi.
Trực thăng EC-155 B1 cũng thường được sử dụng để vận chuyển quan chức, đảm bảo di chuyển an toàn và nhanh chóng trong các chuyến công tác nội địa và đảm nhiệm một số nhiệm vụ quan trọng khác như hỗ trợ bay huấn luyện và vận chuyển y tế khẩn cấp.