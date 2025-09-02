Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng không - Du lịch

Google News

Tận thấy máy bay chở khách VIP, cứu hộ có thể tự động lái của Việt Nam

Lộc Liên - Dương Triều

TPO - Tại Triển lãm thành tựu đất nước, người dân và du khách được chiêm ngưỡng cận cảnh trực thăng tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn EC-155 B1 số hiệu VN-8621 của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam thuộc Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng.

tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-35.png
Theo tìm hiểu, trực thăng EC-155 B1﻿ (tên đầy đủ Eurocopter EC-155 B1), đây là một biến thể nâng cấp của dòng trực thăng EC155, được sản xuất bởi Eurocopter (nay là Airbus Helicopters ở Pháp).
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-23.png
EC-155 B1 có thiết kế hiện đại với khung máy bay chủ yếu làm từ vật liệu composite﻿ nhẹ và bền. Nhờ việc được trang bị 2 động cơ Turbomeca Arriel 2C2, công suất 800HP (mã lực), trực thăng có thể đạt vận tốc 225-276km/giờ và tầm hoạt động tối đa lên tới 671km.
tp-may-bay-3.png
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-41.png
EC-155 B1 có khả năng chở tối đa 10-12 hành khách và 1-2 phi công; được trang bị buồng lái kính hiện đại với hệ thống hiển thị kỹ thuật số, hệ thống kiểm soát bay tiên tiến và hệ thống điện tử hàng không tối ưu cho an toàn và hiệu quả bay.
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-25.png
Trực thăng được tích hợp hệ thống rotor Fenestron (cánh quạt đuôi bọc kín) giúp giảm tiếng ồn﻿ và tăng độ an toàn khi vận hành trong môi trường đô thị hoặc gần khu vực dân cư.
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-40.png
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-39.png
EC-155 B1 có hệ thống tự động lái và kiểm soát bay tiên tiến giúp giảm tải công việc cho phi công và tăng cường an toàn bay. Ngoài ra, trực thăng được trang bị hệ thống cảnh báo va chạm cùng khả năng linh hoạt luân chuyển hai động cơ trong tình huống khẩn cấp.
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-34.png
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-38.png
Hiện nay, trong lĩnh vực hàng không thương mại, EC-155 B1 được các công ty lữ hành du lịch, dịch vụ hàng không dân dụng sử dụng để vận chuyển hành khách hạng VIP, cung cấp dịch vụ du lịch cao cấp và hỗ trợ ngoài khơi.
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-13.png
Trong trận bão số 3 (Yagi) hồi trung tuần tháng 9/2024, EC-155 B1 số hiệu VN-8621 đã vận chuyển hàng hóa cứu trợ﻿ xuất phát từ sân bay Gia Lâm đã tới tỉnh Cao Bằng và trở về an toàn.
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-47.png
tp-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-46.png
Trực thăng EC-155 B1 cũng thường được sử dụng để vận chuyển quan chức, đảm bảo di chuyển an toàn và nhanh chóng trong các chuyến công tác nội địa và đảm nhiệm một số nhiệm vụ quan trọng khác như hỗ trợ bay huấn luyện và vận chuyển y tế khẩn cấp.
Lộc Liên - Dương Triều
#Trực thăng EC -155 B1 #Vietnam Helicopters #Bộ Quốc phòng #Binh đoàn 18 #máy bay chở du khách #máy bay chở khách VIP

