Tân Hiệp Phát có tổng giám đốc mới

TPO - Trước khi bị bắt, ông Trần Quí Thanh là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Tân Hiệp Phát. Hiện tại, ông Riddle David Charles, 73 tuổi, quốc tịch Anh, đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Tân Hiệp Phát.

Ngày 11/4, Tập đoàn Tân Hiệp Phát phát đi thông tin về vụ việc liên quan tới ông Trần Quí Thanh và bà Trần Uyên Phương.

Theo Tân Hiệp Phát, ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Trần Quí Thanh - Tổng Giám đốc, người sáng lập kiêm đại diện pháp luật và bà Trần Uyên Phương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Về sự việc này, Tập đoàn Tân Hiệp Phát thông tin, ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương là những người sáng lập, điều hành công ty nhiều năm qua, sự việc trên chắc chắn ảnh hưởng đến hoạt động của Tân Hiệp Phát.

Tuy nhiên, với hệ thống quản lý và đội ngũ được xây dựng nhiều năm qua, với trách nhiệm của mình, Tân Hiệp Phát sẽ nỗ lực hết sức để giảm tối đa các ảnh hưởng bất lợi từ sự việc này với hoạt động của công ty và các đối tác có liên quan.

Theo Tập đoàn Tân Hiệp Phát, giao dịch của các cá nhân trong sự việc trên không liên quan đến hoạt động của công ty. Tân Hiệp Phát luôn tin tưởng vào sự công minh của các cơ quan pháp luật trong quá trình giải quyết sự việc, tin tưởng vào sự khách quan của các phương tiện thông tin đại chúng, quý khách hàng, đối tác khi đánh giá về sự việc.

Dù gặp khó khăn, Tân Hiệp Phát luôn cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm như đã công bố, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; duy trì hoạt động, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, đối tác, bà con nông dân trồng nguyên liệu, tiếp tục đóng góp ngân sách và làm từ thiện.

Tân Hiệp Phát cũng đảm bảo tiếp tục duy trì, thực hiện đầy đủ các cam kết của mình với khách hàng, đối tác trong nước và nước ngoài, các chương trình từ thiện như nuôi dạy các cháu mồ côi do dịch COVID-19 vừa qua …

Hiện tại, ông David Riddle đã đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Tân Hiệp Phát. Ông David Riddle có nhiều kinh nghiệm quản lý ở các tập đoàn lớn trên thế giới, đã tham gia hoạt động của Tân Hiệp Phát hơn 13 năm qua với chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Tân Hiệp Phát.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố ông Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Trong số này, ông Thanh và bà Phương bị bắt tạm giam.

Bộ Công an giao Cơ quan CSĐT tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung đơn của một số công dân trên địa bàn TPHCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TPHCM từ tháng 11/2020.

Theo Cơ quan CSĐT, đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích. Tiếp đó, ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 9 địa điểm đối với 3 bị can. Các quyết định, lệnh của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã được KSND Tối cao phê chuẩn theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát được thành lập ngày 27/10/1997. Tân Hiệp Phát đã có 43 lần thay đổi đăng ký kinh doanh và lần gần nhất là ngày 10/10/2022.

Hiện tại, Tân Hiệp Phát có vốn điều lệ 276 tỷ đồng. Trong đó, bà Phạm Thị Nụ góp 150,4 tỷ đồng (chiếm 54,49% vốn điều lệ), bà Trần Uyên Phương góp 81,1 tỷ đồng (chiếm 29,38% vốn điều lệ), bà Trần Ngọc Bích góp 44,5 tỷ đồng (chiếm 16,12% vốn điều lệ).

Ông Trần Quí Thanh là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Tân Hiệp Phát. Ngoài ra, còn có ông Riddle David Charles (73 tuổi, quốc tịch Anh) - Phó Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, bà Trần Ngọc Bích làm Giám đốc. Vợ của ông Thanh là bà Phạm Thị Nụ - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm cổ đông sáng lập Công ty Tân Hiệp Phát.