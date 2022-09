Tạm giam tài xế gây tai nạn thảm khốc trên Quốc lộ 49

TPO - Cơ quan điều tra Công an tỉnh TT-Huế đã bắt tạm giam Huỳnh Văn Cường (trú huyện A Lưới, tỉnh TT-Huế) - người điều khiển ô tô tải gây tai nạn thảm khốc trên Quốc lộ 49, khiến 4 người tử vong.

Ngày 22/9, thông tin từ Viện KSND tỉnh TT-Huế cho biết, Công an tỉnh đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với tài xế Huỳnh Văn Cường (27 tuổi, trú huyện A Lưới, tỉnh TT-Huế) về hành vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Quyết định này đã được Viện KSND tỉnh TT-Huế phê chuẩn.

Trước đó, như tin đã đưa, vào khoảng 17h30 ngày 10/8, tài xế Huỳnh Văn Cường điều khiển xe tải chở keo tràm, cùng vợ là chị Nguyễn Thị Mỹ T. ngồi trong ca bin, lưu thông trên tuyến Quốc lộ 49A theo hướng từ A Lưới về TP Huế. Ở thùng xe phía sau chở 2 người là Hồ Văn P. (36 tuổi) và Pr. (24 tuổi).

Khi đến vị trí Km72+800 thuộc tuyến Quốc lộ 49A qua địa bàn xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, tỉnh TT-Huế, xe ô tô tải do Cường điều khiển đã va vào xe mô tô mang biển kiểm soát 75G1-458.55, do bà Phạm Thị Hoài T. (43 tuổi) điều khiển chở theo bà Ngô Thị N. (53 tuổi, cùng trú tại huyện A Lưới) và xe mô tô mang biển kiểm soát 75Z1-3090, do anh Hồ Viên V. (33 tuổi, trú tại xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới) điều khiển.

Hậu quả, vụ tai nạn làm anh Hồ Viên V., Hồ Văn P. và Pr. tử vong tại chỗ, nạn nhân Ngô Thị N. tử vong tại Bệnh viện huyện A Lưới.

Tài xế Huỳnh Văn Cường và chị Nguyễn Thị Mỹ T. bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Vụ tai nạn còn khiến các phương tiện bị hư hỏng nặng.