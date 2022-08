Yêu cầu khắc phục tình trạng mất an toàn trên Quốc lộ 49 sau tai nạn thảm khốc làm 4 người chết

TPO - Theo chỉ đạo của UBND tỉnh TT-Huế, các cơ quan, đơn vị chức năng phải tổ chức thẩm định an toàn giao thông và có giải pháp khắc phục đối với các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế... đã từng xảy ra tai nạn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông như tại tuyến Quốc lộ 49.

Chiều 23/8, thông tin UBND tỉnh TT-Huế cho biết, cơ quan này vừa phát công văn gửi các đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân; trong đó, đặc biệt lưu ý yêu cầu khắc phục những vị trí mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 49.

Trước tình trạng lưu lượng giao thông tăng cao trên tuyến Quốc lộ 49, đây cũng là tuyến đường có nhiều “điểm đen” tiềm ẩn tai nạn giao thông, tại Công văn 8907/UBND-GT vừa được ban hành, UBND tỉnh TT-Huế đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, khắc phục kịp thời các hư hỏng, rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông.

Các cơ quan, đơn vị chức năng phải tổ chức thẩm định an toàn giao thông và có giải pháp khắc phục (trước mắt và lâu dài) đối với các đoạn đường có độ dốc cao, bán kính cong hẹp, tầm nhìn hạn chế... đã từng xảy ra tai nạn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông như trên tuyến Quốc lộ 49.

Các đơn vị thi công và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông tăng cường hướng dẫn, bảo đảm giao thông, có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố.

Tại các tuyến đường đang thi công có mật độ lưu thông cao, các chủ đầu tư, đơn vị thi công phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo giao thông, an toàn giao thông; thực hiện công tác thu gom, hoàn trả mặt bằng đảm bảo giao thông trước khi tạm ngừng thi công.

Sở GTVT phối hợp với Ban ATGT tỉnh TT-Huế, Chi cục Quản lý Đường bộ II.5 và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đề xuất lộ trình, thời gian lưu thông phù hợp đối với các xe tải trọng lớn nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn và tuyến Quốc lộ 49; không lưu thông vào giờ cao điểm đối với các đoạn tuyến hẹp, đèo dốc, khuất tầm nhìn.

UBND tỉnh TT-Huế còn yêu cầu Công an tỉnh chủ động xây dựng phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, đặc biệt là đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 49; phối hợp UBND huyện A Lưới, thị xã Hương Trà và các đơn vị chức năng thành lập, tăng cường các tổ công tác nhằm tuần lưu, cảnh báo, đảm bảo an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng xe lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 49.

Trước đó, vào tối 10/8, tại vị trí Km72+800 tuyến Quốc lộ 49 qua địa bàn xã Sơn Thủy (huyện A Lưới, tỉnh TT-Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe ô tô tải và hai xe gắn máy chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn làm 4 người chết, 3 người bị thương. Đây là một trong những vụ tai nạn có nhiều người thương vong trên tuyến Quốc lộ 49 từ trước đến nay.

Liên quan vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này, mới đây, cơ quan điều tra Công an TT-Huế xác định, đây là đoạn đường đèo dốc, có biển cảnh báo nguy hiểm dốc và đá lở trên chiều dài 230m, nhưng tài xế xe tải không chấp hành biển báo nguy hiểm, không làm chủ tốc độ dẫn đến gây ra tai nạn thảm khốc