Danh tính 4 nạn nhân tử vong vụ tai nạn thảm khốc tại miền núi A Lưới

TPO - Sáng 11/8, thông tin từ Ban An toàn Giao thông huyện A Lưới (tỉnh TT-Huế) cho biết, danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên tuyến quốc lộ 49A qua địa bàn huyện này vào tối 10/8 đã được xác định.

Theo đó, vào khoảng 17h30 ngày 10/8, tại vị trí Km72+800 tuyến quốc lộ 49A qua địa bàn xã Sơn Thủy (huyện A Lưới, tỉnh TT-Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe ô tô tải và hai xe gắn máy chạy chiều ngược lại.

Thời điểm trên, ô tô tải 75C-032.32 do tài xế Huỳnh Văn C. (sinh năm 1995, trú tại thôn Phú Thành, xã Phú Vinh, A Lưới, TT Huế) điều khiển chở theo chị Nguyễn Thị Mỹ Tr. (sinh năm 1993, vợ tài xế C.) và Hồ Văn Ph. (sinh năm 1986 và anh Pr., sinh năm 1998, cả 2 cùng trú tại thôn Cân Te, Hồng Thượng, A Lưới, TT-Huế) chạy từ hướng A Lưới về TP Huế.

Khi đến vị trí vị trí Km72+800 tuyến Quốc lộ 49A, ô tô tải do tài xế C. điều khiển đã xảy ra va chạm với xe gắn máy mang BKS 75G1-458.55, do chị Phạm Thị Hoài Th. (sinh năm 1979, trú tại Phú Thành, Phú Vinh, A Lưới, TT Huế) điều khiển, chở theo chị Ngô Thị Nh. (sinh năm 1969, trú tại Phú Vinh, A Lưới, TT Huế) và xe gắn máy 75Z1-3090 do anh Hồ Văn V. (sinh năm 1989, trú tại thôn Ta Kêu Nhâm, xã Quảng Nhâm, A Lưới, TT-Huế) điều khiển theo chiều ngược lại.

Hậu quả, anh Hồ Văn V. chết tại chỗ. Chị Ngô Thị Nh. chết khi chuyển cấp cứu tại Bệnh viện A Lưới.

Anh Hồ Văn Ph. và anh Pr. (ngồi trên ô tô tải) bị rơi xuống vực cùng tử nạn tại chỗ.

Tài xế Huỳnh Văn C. và Nguyễn Thị Mỹ Tr. bị thương hiện cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế.

Người duy nhất không bị thương trong vụ tai nạn là chị Phạm Thị Hoài Th. Xe ô tô 75C-032.32 và xe mô tô 75Z1-3090 bị hư hỏng nặng, xe mô tô 75G1-458.55 bị hư hỏng nhẹ.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện tiếp tục được Công an huyện A Lưới điều tra, làm rõ.