Tạm giam nhóm đối tượng chém người dã man ở Huế

TPO - Do có mâu thuẫn từ trước, Võ Ngọc Huy Hoàng hẹn Nguyễn Huy Toàn (cùng trú tại TP Huế) đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn. Tại hiện trường gây án, Toàn bị nhóm của Hoàng dùng hung khí chém trọng thương, phải nhập viện cấp cứu với tỷ lệ thương tích 28%.

Chiều 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan vụ cố ý gây thương tích xảy ra trước khu vực tượng đài Quang Trung (phường An Tây, Huế) làm 1 người trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, Võ Ngọc Huy Hoàng (SN 2002, trú tại đường Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân) hẹn Nguyễn Huy Toàn (SN 1996, trú tại 199 đường Đặng Huy Trứ, TP Huế) đánh nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Hoàng rủ thêm 7 đối tượng khác sử dụng xe mô tô, mang theo dao, cây ba chĩa, vỏ chai bia đi tìm Toàn.

Cả nhóm đến trước khu vực tượng đài Quang Trung (phường An Tây, Huế) thì phát hiện Toàn đang cầm dùi sắt đi cùng 3 người khác.

Nhóm của Hoàng xông vào đánh, chém Toàn tới tấp đến khi thấy đối phương bị trọng thương, cả nhóm nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Hậu quả, Toàn bị thương tích nhiều bộ phận trên cơ thể phải nhập bệnh viện cấp cứu. Kết quả trưng cầu giám định, tỷ lệ thương tích của Toàn là 28%.

Sau một thời gian xác minh, điều tra, củng cố hồ sơ, đến ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Huế đã bắt tạm giam đối với Võ Ngọc Huy Hoàng cùng với 4 đối tượng khác trong nhóm gây thương tích.

Công an hiện tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý số đối tượng còn lại.