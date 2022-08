Vụ một phụ nữ ở Bắc Giang bị chém dã man: Nghi phạm tử vong do uống thuốc diệt cỏ

TPO - Ngày 23/8, theo Công an tỉnh Bắc Giang, mặc dù đã được đưa đi cấp cứu song Đinh Hữu Hải (nghi phạm chém dã man một phụ nữ ở huyện Tân Yên) đã tử vong do uống thuốc diệt cỏ trước thời điểm bị bắt.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang, quá trình điều tra vụ “Giết người” xảy ra rạng sáng ngày 20/8 tại xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Hữu Hải về hành vi “Giết người”.

Tuy nhiên, trước thời điểm bị bắt giữ, tại phòng 203, nhà nghỉ Phương Nam 2, ở thôn Kim Tràng, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, nghi phạm Đinh Hữu Hải đã uống 2 chai thuốc diệt cỏ để tự tử.

Ngay sau đó, lực lượng Công an đã nhanh chóng đưa Hải đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tân Yên, rồi tiếp tục chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang để theo dõi và điều trị. Đến 21h40’ ngày 22/8, đối tượng Hải tử vong.

Trước đó ngày 20/8, Công an huyện Tân Yên tiếp nhận tin báo, khoảng 1 giờ 45 phút cùng ngày, tại đoạn đường thuộc thôn Cả Am, xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên, chị N.T.L (SN 1982, trú tại thôn Cả Am) trên đường về nhà đã bị 1 đối tượng đi xe ô tô sử dụng dao chém bị thương nặng.

Qua công tác tổ chức điều tra vụ việc, bước đầu xác định đối tượng Đinh Hữu Hải (SN 1981, trú tại tổ dân phố Hoà Sơn, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên) có liên quan đến vụ án. Sau khi gây án, đối tượng Hải đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Tân Yên báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Tân Yên truy tìm đối tượng. Đến 11h40 ngày 21/8/2022, tại nhà nghỉ Phương Nam 2, thuộc thôn Kim Tràng, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Công an huyện Tân Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng Đinh Hữu Hải.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Công an huyện Tân Yên cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân Hải sát hại chị L do mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông. Được biết, chị L và người thân có mở một cửa hàng bán cà phê, giải khát ở thị trấn Cao Thượng. Hải thường xuyên đến quán uống cà phê nên hai người nảy sinh tình cảm yêu đương mặc dù mỗi người đều đã có vợ chồng, con cái.

Thời gian gần đây, hai người xảy ra mâu thuẫn nên Hải đã lén theo dõi chị L. Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 20/8, chị L đang trên đường từ quán cà phê về nhà thì xảy ra vụ việc. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức khám nghiệm tử thi và tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.