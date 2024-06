Tạm giam 3 đối tượng trong vụ vận chuyển trái phép nửa triệu USD qua biên giới

TPO - Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép hơn 530.000USD qua biên giới Campuchia, chiều 21/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".