Tạm đình chỉ công tác thầy giáo bị tố 'đụng chạm' cơ thể nữ sinh tiểu học

TPO - Sau khi công an vào cuộc điều tra và làm việc với thầy giáo N. Chủ tịch huyện Con Cuông đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác giảng dạy đối với người này.

Ngày 21/2, ông Hoàng Sỹ Kiện - Chủ tịch UBND huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An) đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với thầy giáo N.V.H.N. (SN 1971, trú thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông; Giáo viên trường tiểu học B.K.) từ ngày 21/2.

Lý do tạm đình chỉ công tác đối với thầy N. để Phục vụ công tác điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông. "Thời gian kể từ ngày 21/2 cho đến khi có kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông", quyết định Chủ tịch UBND huyện Con Cuông ghi rõ.

Trước đó như đã phản ánh, ngày 17/2, một nữ học sinh lớp 5 về khóc lóc và kể với bố mẹ việc bị một thầy giáo trên trường học đụng chạm vào người. Phụ huynh học sinh sau đó đã phản ánh sự việc lên nhà trường và chính quyền địa phương.

Chính quyền địa phương xã nơi xảy ra sự việc cùng nhà trường đã lập tức đến gặp nữ sinh này để tìm hiểu sự việc. Qua tìm hiểu, nữ sinh này còn kể việc nhiều học sinh khác đã từng bị thầy này đụng chạm nhưng không dám kể.

"Khi gặp các học sinh khác thì các em có kể bị đụng chạm vào người. Chính quyền xã sau đó đã báo cáo sự việc lên cơ quan công an để vào cuộc điều tra làm rõ sự việc", vị lãnh đạo xã nơi xảy ra sự việc chia sẻ.

Ông Lê Thanh An - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Con Cuông xác nhận thông tin thầy N. bị công an điều tra sau khi có phản ánh của phụ huynh nói trên. Ông An cho biết, thầy N. về công tác tại trường được 2 năm.

Lãnh đạo Công an huyện Con Cuông xác nhận việc đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc liên quan đến thầy giáo bị tố đụng chạm cơ thể nữ sinh. Tuy nhiên vụ việc đang điều tra chưa có kết luận nên chưa thể cung cấp thông tin.