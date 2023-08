Tài xế xe khách bị phạt vì dùng bằng lái giả

TPO - Đặt mua giấy phép lái xe giả trên mạng xã hội rồi điều khiển xe chở khách trên đường ven biển Hà Tĩnh, tài xế 31 tuổi ở Nghệ An bị công an phát hiện, xử phạt 11 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Ngày 15/8, Công an huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 11 triệu đồng đối với tài xế Đinh Trung T.A. (SN1992, trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về hành vi Điều khiển ô tô khách sử dụng giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Ngoài bị phạt tiền, tài xế T.A., còn bị tạm giữ phương tiện trong thời gian 7 ngày.

Theo cơ quan chức năng, sáng 14/8, trên tuyến Tỉnh lộ 547 (đường ven biển Hà Tĩnh) đoạn qua xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà), tổ công tác đặc biệt 256 của Công an Hà Tĩnh phát hiện tài xế T.A., điều khiển xe khách biển số 37B-023.43 có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra. Lúc này trên xe chở 20 hành khách theo diện hợp đồng từ Nghệ An và tỉnh Quảng Trị.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện giấy phép lái xe tài xế sử dụng có dấu hiệu làm giả. Tài xế T.A., sau đó thừa nhận giấy phép lái xe thật của anh đang bị Công an thành phố Đà Nẵng lập biên bản, tạm giữ, tước quyền sử dụng 2 tháng. Để có thể hành nghề, tài xế 31 tuổi đã lên mạng đặt làm giả, mua giấy phép giả để sử dụng song bị công an phát hiện.

Trước đó, Tiền Phong có loạt phản ánh tình trạng xe tải trọng lớn, container và ô tô vận tải hành khách tăng đột biến đến hơn 430% trên tuyến đường ven biển Hà Tĩnh, Công an tỉnh đã xây dựng chuyên đề tổng kiểm tra phương tiện lưu thông trên cung đường này.

Việc kiểm tra được thực hiện từ 1/8, kéo dài 3-5 tháng, sau đó duy trì lâu dài. Giám đốc Công an Hà Tĩnh, đại tá Nguyễn Hồng Phong đã chỉ đạo các Tổ công tác đặc biệt 238 và 256 của tỉnh phối hợp công an các địa phương để kiểm tra, xử lý các loại phương tiện như xe tải, xe khách, container với các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ; chở quá số hành khách quy định; chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng; sử dụng nồng độ cồn, các chất kích thích khi điều khiển phương tiện...