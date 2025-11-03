Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tài xế ô tô công nghệ nhảy xuống sông Sài Gòn sau khi dùng vật nhọn cứa vào cổ

Nguyễn Dũng
TPO - Một người đàn ông điều khiển ô tô công nghệ lưu thông trên cầu Sài Gòn, hướng từ trung tâm đi ngã tư Thủ Đức. Khi đến giữa cầu, người này dừng xe, cởi bỏ toàn bộ quần áo, sau đó dùng vật nhọn tự cứa vào cổ mình rồi nhảy xuống sông.

Ngày 3/11, Công an TPHCM đang phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông nghi tự cắt cổ rồi nhảy xuống sông Sài Gòn.

nhay-cau.png
Người đàn ông sau khi tự hủy hoại bản thân thì nhảy sông Sài Gòn. Ảnh chụp từ clip.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, một người đàn ông điều khiển ô tô công nghệ lưu thông trên cầu Sài Gòn, hướng từ trung tâm TPHCM đi ngã tư Thủ Đức. Khi đến giữa cầu, người này dừng xe, cởi bỏ quần áo, sau đó dùng vật nhọn tự cứa vào cổ rồi nhảy xuống sông.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh hốt hoảng tri hô và báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng công an, cứu hộ – cứu nạn đã có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Vụ việc xảy ra giữa trời mưa nhưng vẫn có rất đông người dân hiếu kỳ dừng lại xem và quay clip.

Đến trưa cùng ngày, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an TPHCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
