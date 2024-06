Tài xế húc văng đại úy công an; Ròng rã tìm con gái 11 tuổi mất tích nhiều ngày

TPO - Bắt giữ tài xế húc văng đại úy công an; Tin mới vụ người mặc y phục giống nhà sư, đập vỡ kính xe; Phát hiện con cá ‘khủng’ có hình thù lạ; Nữ công nhân vệ sinh ròng rã tìm con gái mất tích,... là những tin tức đáng chú ý tại khu vực các tỉnh, thành phía Nam tuần qua.

TPHCM: Nữ công nhân vệ sinh ròng rã tìm con gái mất liên lạc nhiều ngày

Ngày 30/5, Công an xã Thới Tam Thôn (huyện Hóc Môn, TPHCM) cho biết, đơn vị đã lập hồ sơ, chuyển vụ việc nữ sinh lớp 5 bị mất liên lạc với gia đình cho Công an huyện Hóc Môn xử lý theo thẩm quyền.

Danh tính nữ sinh được xác định là em Nguyễn Thị Hải Linh (11 tuổi), học sinh lớp 5 của Trường tiểu học Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Đặc điểm nhận dạng của em Linh là cao khoảng 1,46m, nước da đen, tóc dài, mặc áo thun màu trắng, quần lửng màu trắng hồng.

Nữ sinh và mẹ ruột là bà N.T.T. (48 tuổi, quê Nghệ An, công nhân vệ sinh) sinh sống tại phòng trọ ở ấp Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Ban ngày, bà T. làm công việc vệ sinh ở khu công nghiệp Tân Bình và đi bán vé số vào buổi tối để kiếm thêm thu nhập.

Chiều 26/5, bà T. đi làm về và thấy 30 tờ vé số còn trong phòng trọ nhưng không thấy con gái nên hỏi thăm người dân xung quanh. Qua trích xuất camera, bà T. phát hiện sau khi bà đi làm thì cháu Linh không đi bán vé số mà mượn điện thoại của một người trong dãy trọ để sử dụng một lúc rồi trả lại.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày, nữ sinh lên xe máy của một người mặc áo khoác hãng xe ôm công nghệ và rời khỏi phòng trọ. Ngoài ra, tối cùng ngày, camera an ninh có ghi nhận nữ sinh đi chung với bạn học tại tuyến đường cách phòng trọ khoảng 1km.

TPHCM: Trên 9.000 người dự chương trình khai mạc Lễ hội Sông nước

Tối ngày 31/5, Lễ hội Sông nước TPHCM lần 2 đã chính thức khai mạc với chương trình nghệ thuật mang tên Chuyến tàu huyền thoại. Dù vừa mưa lớn vào buổi chiều gây ngập úng nhiều nơi nhưng chương trình đã diễn ra đúng kế hoạch với hơn 9.000 khách trực tiếp tham dự.

Chương trình nghệ thuật Chuyến tàu huyền thoại tiếp tục nối tiếp sự phát triển của mùa trước. Chương trình kể lại những câu chuyện diễn ra trên sông Sài Gòn qua các chương: Hạ thủy - Cập bến - Ra khơi - Dậy sóng - Vươn xa.

Chương trình có những điểm cao trào, hoành tráng với những đại cảnh nhưng có những lúc lắng lại để tạo điểm nhấn, chiều sâu cảm xúc khai thác từ những câu chuyện lịch sử và giai thoại về những nhân vật lịch sử, gắn với những chuyến tàu đặc biệt.

Bình Phước: Bắt giữ tài xế húc văng đại úy công an

Ngày 30/5, Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) đã tạm giữ Phạm Văn Hùng (SN 1982, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, sáng 28/5, ông Phạm Văn Hùng điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Bình Phước đến nhà người quen tại thôn 6 (xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) để uống rượu.

Đại úy công an bị người đàn ông tấn công

Đến chiều cùng ngày, ông Hùng điều khiển xe máy về nhà. Khi đi đến đoạn đường liên xã thuộc khu vực ngã ba Chuồng Trâu (thôn 6, xã Đường 10, huyện Bù Đăng) thì ông này gặp tổ tuần tra Công an xã Đường 10 do đại úy Trịnh Văn Chung làm tổ trưởng, đang làm nhiệm vụ. Do ông Hùng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm nên công an đã yêu cầu dừng xe kiểm tra

Ông Hùng bỏ chạy và bị tổ công tác truy đuổi, yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng vẫn không chấp hành. Khi về đến cổng nhà ông Hùng thì tổ tuần tra đuổi kịp và yêu cầu đối tượng hợp tác làm việc. Tuy nhiên, ông Hùng không chấp hành mà điều khiển xe máy húc văng đại úy Trịnh Văn Chung. Không những vậy, đối tượng tiếp tục thách thức, chửi bới, dùng tay đánh liên tiếp vào mặt và người đại úy Chung.

Bình Dương: Lý do điện đột ngột bị cúp, người dân phải ra đường hóng mát

Một tháng trở lại đây, người dân ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bình Dương lên mạng xã hội than thở về việc khu vực liên tục bị cúp điện đột xuất, không có thông báo, nhất là vào ban đêm. Mất điện không thể sử dụng điều hòa và quạt máy, nhiều người dân phải ra đường hóng mát, không ngủ được.

Đại diện Công ty Điện lực Bình Dương cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 40 sự cố điện, riêng trong tháng 5 xảy ra 67 sự cố điện.

Nguyên nhân các sự cố điện xảy ra do yếu tố khách quan như dông lốc, sấm sét gây ra mất điện. Ngoài ra, một số khu vực trồng cây xanh chưa bảo đảm về khoảng cách dẫn đến các sự cố va quẹt, cây xanh gãy đổ vào đường dây điện…

Cũng theo Điện lực Bình Dương, hiện nay hệ thống lưới điện trên địa bàn đang trong tình trạng đầy tải, đòi hỏi công tác đầu tư các trạm biến áp, cải tạo nâng cấp lưới điện, nhằm tăng độ tin cậy cung cấp điện.

Bình Dương: Đưa người mặc y phục giống nhà sư, đập vỡ kính xe tải vào bệnh viện tâm thần

Ngày 28/5, đại diện Công an P.Tân Bình (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết, người đàn ông mặc y phục giống nhà sư, đập vỡ kính chắn gió của xe tải tên là V.Đ.Q. (41 tuổi, quê tỉnh Phú Yên). Sau khi tiến hành xác minh, cơ quan chức năng nhận thấy có cơ sở xác định người này có bệnh lý tâm thần. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương khẳng định người này không phải là tu sĩ Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Công an phường Tân Bình đã phối hợp các đơn vị có liên quan tiến hành đưa ông Q. đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương II (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để theo dõi, điều trị.

Trước đó vào sáng 27/5, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe tải bị một người đàn ông đầu trọc, mặc y phục giống của nhà sư, tay cầm ván gỗ đập liên tục làm vỡ kính chắn gió và gương chiếu hậu của xe tải. Sự việc xảy ra trên đường liên huyện Bùi Thị Xuân - Huỳnh Thị Tươi, đoạn qua khu phố Tân Thắng (phường Tân Bình, TP Dĩ An, Bình Dương).

Bình Dương: Phát hiện cá ‘khủng’ có hình thù lạ

Sáng 28/5, người dân đi tập thể dục trong khu di tích cách mạng Hố Lang (phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, Bình Dương) bất ngờ phát hiện một con cá có hình thù lạ, nặng hàng chục kg đang bơi trong hồ nước.

Anh Lê Anh Hựu (người phát hiện con cá trong hồ nước ở khu di tích cách mạng Hố Lang) cho biết, đây là lần đầu tiên anh thấy con cá có hình thù độc lạ và to lớn như vậy. Con cá bơi trong hồ nước nhỏ và có hành động như chào mọi người đang hướng về mình. Một lúc sau, cá lặn và mất hút dù hồ nước rất nhỏ.

Tham khảo người có kiến thức về các loài cá, họ cho biết thông qua hình ảnh có thể thấy con vật giống cá sấu hỏa tiễn.

Đồng Nai: Công trình chống ngập hơn 20 tỷ đồng 'thất thủ'

Cơn mưa lớn chiều 31/5 khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Biên Hòa tiếp tục bị ngập nước. Đáng chú ý “rốn ngập” tại ngã ba Trảng Dài (giao lộ Đồng Khởi – Bùi Trọng Nghĩa) nơi TP Biên Hòa vừa xây dựng và hoàn tất công trình chống ngập vẫn không thể giải quyết được tình trạng ngập nước.

Cơn mưa lớn kéo dài trong khoảng hơn 1 giờ đã làm lượng nước đổ về ngã ba Trảng Dài gây ngập sâu khiến việc tham gia giao thông của người dân gặp nhiều khó khăn, ùn tắc. Nhiều nhà dân ven đường Đồng Khởi đã còn bị nước tràn vào nhà.

Để xử lý các điểm ngập nước ở TP Biên Hòa, năm 2023, UBND TP Biên Hòa đã triển khai dự án thoát nước khu vực ngã ba Trảng Dài với tổng kinh phí đầu tư hơn 23 tỷ đồng. Công trình hoàn thành vào đầu năm 2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu: San hô biển Côn Đảo bị tẩy trắng, chết diện rộng

Ngày 31/5, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Khắc Pho - Giám đốc Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cho biết nhiều vùng biển ven bờ Côn Đảo đang xảy ra hiện tượng san hô bị tẩy trắng, chết hàng loạt, nghi do đợt El Nino trong tháng 4 - 5 làm nước biển tầng đáy nóng lên.

Trước đó vào ngày 28/5, Phòng Bảo tồn và hợp tác quốc tế của Vườn Quốc gia Côn Đảo tiến hành khảo sát, kiểm tra các rạn san hô ven bờ ở các vùng biển, như Vịnh Côn Sơn, hòn Bảy Cạnh, Hòn Cau, Vịnh Đầm Tre, Hòn Tre Nhỏ, Hòn Tre Lớn, Ông Đụng, Hòn Bà, Hòn Tài và Hòn Trứng. Quá trình khảo sát bước đầu ghi nhận ước lượng san hô bị tẩy trắng và chết với tỷ lệ khá lớn.

"Đây là hiện tượng hoàn toàn tự nhiên do nhiệt độ nóng lên vì hiện tượng El Nino chứ không có tác động từ con người. Không chỉ san hô ở Côn Đảo mà một số vùng biển khác ở nước ta cũng có hiện tượng này xảy ra", ông Pho khẳng định.

Hiện Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã kết nối với Viện Hải dương học Nha Trang tổ chức phối hợp khảo sát, đánh giá cụ thể, chi tiết hơn về tình trạng, nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khởi tố tàu cá vi phạm IUU

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Nguyễn Công Vinh tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả xử lý vi phạm trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện và bàn giao Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức điều tra, xử lý 6 vụ việc. Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự.

Trong đó vào ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử đối với vụ việc 19 tàu cá tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền tháo thiết bị giám sát hành trình (VMS) gửi trên tàu Bình Thuận số hiệu BTh-89576-TS.

Vụ việc được lực lượng chức năng phát hiện vào ngày 19/4, khi tàu cá BTh-89576-TS đang ở vùng biển Côn Đảo. Trên tàu này có 19 thiết bị giám sát của 19 tàu cá xã Phước Tỉnh gửi lại và đi đánh bắt ở nơi khác.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra xử lý 2/6 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự để xử lý theo quy định. Đầu tiên là các trường hợp có liên quan về xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản tại cảng cá Xí nghiệp cơ khí tàu thuyền.

Vụ thứ 2 là vụ 4 tàu cá mang số hiệu BV-97057-TS, BV-97978-TS, BV-97607-TS và BV-95705-TS tháo gỡ và lưu giữ thiết bị giám sát hành trình đi khai thác hải sản không theo quy định.

Đối với 2 vụ việc khác là vụ 2 tàu cá mang số hiệu BV-90150-TS và BV-90628-TS vi phạm khai thác hải sản không theo quy định và vụ 3 tàu cá mang số hiệu BV-92380-TS, BV-92381-TS và BV-94640-TS có hành vi tự ý tháo thiết bị giám sát hành trình, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Long An: Tạm đình chỉ sử dụng thẻ kiểm tra thị trường với bốn cán bộ quản lý thị trường

Sáng 1/6, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An đã ký thông báo tạm đình chỉ sử dụng thẻ kiểm tra thị trường đối với 4 công chức đang công tác tại đơn vị.

Bốn công chức tạm đình chỉ sử dụng thẻ kiểm tra thị trường, gồm: ông Nguyễn Vinh Sang, Nguyễn Thanh Tú, Lương Văn Trường, cùng đội QLTT số 5 (phụ trách huyện Thạnh Hóa, Thủ Thừa), Nguyễn Ngọc Phong, kiểm soát viên trung cấp thị trường. Ông Sang mới được Tổng cục QLTT cấp lại thẻ kiểm tra thị trường ngày 30/1/2024. Ba công chức còn lại được cấp lại thẻ từ năm 2019.

Trong sáng cùng ngày, Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An cũng đã thành lập hội đồng và tổ chức cuộc họp xem xét và đề xuất hình thức kỷ luật (nếu có) đối với những cán bộ nêu trên.