TPHCM 24/7: Tạt axit khiến 8 người thương vong; 16 cán bộ vi phạm nồng độ cồn bị thông báo về cơ quan

TPO - Tạt axit vào bàn nhậu khiến 8 người thương vong; 16 cán bộ ở TPHCM vi phạm nồng độ cồn; Tuyến cao tốc TPHCM - Côn Đảo tạm dừng trung chuyển khách miễn phí; Ông Trần Quí Thanh và Trần Uyên Phương kháng cáo,... là những tin tức đáng chú ý tại TPHCM tuần qua.

16 cán bộ vi phạm nồng độ cồn ở TPHCM bị gửi thông báo về cơ quan

Thông tin được Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TPHCM công bố tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội định kỳ, chiều 23/5.

Theo Thượng tá Hà, trong 4 tháng cuối năm ngoái, có 22 cán bộ công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn. So với 4 tháng đầu năm nay, số trường hợp cán bộ vi phạm nồng độ cồn có giảm. Những cán bộ vi phạm nồng độ cồn đều bị xử lý gửi thông báo về cơ quan theo quy định.

Về việc xử phạt vi phạm giao thông qua hình ảnh (phạt nguội), Thượng tá Hà cho biết trong 4 tháng đầu năm 2024, lực lượng CSGT TPHCM đã phát hiện và gửi 42.281 thông báo vi phạm cho chủ phương tiện.

Đến nay, cơ quan chức năng đã xử phạt hơn 6.100 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 10,2 tỷ đồng. Trong đó, có 325 mô tô, xe máy bị xử phạt số tiền trên 236,2 triệu đồng. Trường hợp CSGT khi phát hiện xe máy vi phạm mà không dừng được phương tiện xử lý ngay tại hiện trường thì cơ quan chức năng sẽ chuyển sang phạt nguội.

Tạt axit vào bàn nhậu khiến 8 người thương vong

Ngày 23/5, Công an quận 7 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã lấy lời khai Đặng Hoàng Toàn (38 tuổi, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi tạt axit làm 8 người thương vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Qua đấu tranh, Toàn khai: Tối 22/5, nghi phạm cùng 8 người bạn ngồi ăn nhậu trước dãy phòng trọ trong hẻm trên đường Huỳnh Tấn Phát (phường Bình Thuận, quận 7). Do mâu thuẫn với nhóm bạn, Toàn bỏ về phòng trọ trước và lên gác nằm ngủ. Tuy nhiên, Toàn vẫn nghe nhóm bạn nhậu tiếp tục nói xấu mình nên bực tức lấy can axit, loại dùng tẩy sơn để trong nhà vệ sinh mang ra tạt lên 8 người bạn đang ngồi nhậu.

Hậu quả: Ông L. (30 tuổi) bị bỏng nặng dẫn đến tử vong. 7 người còn lại bị thương, nhập viện điều trị.

Tới ngày 24/5, người đàn ông sinh năm 1986, quê ở Long An đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa. Đây là nạn nhân thứ 2 tử vong trong vụ án này.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Vẫn lấn vạch, chiếm dụng vỉa hè ở tuyến đường thí điểm thu phí ở TPHCM

Sau khi 11 tuyến đường trung tâm TPHCM được thí điểm thu phí sử dụng tạm thời một phần cho các hoạt động kinh doanh, mua, bán hàng hóa, đa số hộ kinh doanh chấp hành tốt, vỉa hè ngăn nắp, người dân, du khách có thể đi bộ dễ dàng trên phần vỉa hè được quy định. Tuy nhiên, cá biệt vẫn có một vài trường hợp kê bàn ghế lấn vạch, chiếm dụng phần vỉa hè của người đi bộ để kinh doanh.

Phản hồi với PV về việc có trường hợp lấn vạch, chiếm dụng phần vỉa hè của người đi bộ tại khu vực tuyến đường thí điểm, ông Lê Đức Thanh, Chủ tịch UBND quận 1 cho biết đã chỉ đạo UBND các phường và Đội trật tự đô thị phải thường xuyên rà soát kiểm tra để nhắc nhở và xử lý vi phạm (nếu có).

Tuyến cao tốc TPHCM - Côn Đảo tạm dừng trung chuyển khách miễn phí từ trung tâm

Theo thông tin từ Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc (Phu Quoc Express)- đơn vị đang vận hành tàu cao tốc Thăng Long chạy tuyến TPHCM- Côn Đảo, từ ngày 1/6 công ty sẽ tạm dừng trung chuyển khách từ công viên 23/9 (quận 1) ra cảng Sài Gòn- Hiệp Phước.

Cụ thể, trong thời gian đầu tiên vận hành tuyến đường biển TPHCM - Côn Đảo, công ty đã tổ chức trung chuyển miễn phí hành khách từ trung tâm TPHCM đến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước và ngược lại. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động vận chuyển đường bộ nên công ty đã để xảy ra những bất cập, hạn chế gây hiều nhầm cho hành khách.

Còn theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải TPHCM, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đã có hướng dẫn, đề nghị Phu Quoc Express phối hợp Công ty CP xe khách Phương Trang xây dựng phương án trung chuyển hành khách từ công viên 23/9 đến cảng Sài Gòn - Hiệp Phước với mức phí phù hợp. Đối với khách tự đi bằng xe cá nhân hay taxi tới cảng, Công ty CP cảng Sài Gòn - Hiệp Phước thống nhất hỗ trợ giảm 50% giá dịch vụ ra vào cảng trong 3 tháng đầu hoạt động (tháng 5, 6, 7).

Thêm 2 ngày mở cửa tham quan tòa nhà trụ sở HĐND - UBND TPHCM

Sở Du lịch TPHCM cho biết, trong năm 2024 chương trình tham quan Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia là trụ sở HĐND và UBND TPHCM sẽ được tăng thêm 2 ngày.

Cụ thể ngoài các đợt tham quan định kỳ được tổ chức vào các ngày thứ 7, Chủ nhật cuối cùng của các tháng, vào ngày 31/8 và 1/9, Sở Du lịch sẽ tổ chức thêm 2 ngày tham quan trụ sở HĐND và UBND TPHCM.

Trong năm 2023, với 8 đợt mở cửa, đã có gần 11.000 lượt khách tham quan toà nhà HĐND - UBND TPHCM. Chương trình tham quan tòa nhà được giới chuyên môn và du khách xếp hạng là một trong “100 điều thú vị” của TPHCM năm 2023.

Ông Trần Quí Thanh và Trần Uyên Phương kháng cáo

Hôm 22/5, TAND TPHCM cho biết, đơn vị này nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của ông Trần Quí Thanh (SN 1953, cư ngụ tỉnh Bình Dương) và con gái là Trần Uyên Phương (SN 1981, ngụ Bình Dương). Riêng bà Trần Ngọc Bích (SN 1984, con gái thứ của ông Thanh) không kháng cáo bản án sơ thẩm.

Ngoài ra, TAND TPHCM cũng nhận được đơn kháng cáo của bị hại và một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Tòa án chưa thông tin về các nội dung kháng cáo này.

Truy nã cựu Trưởng phòng Tàu sông Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Chi cục Đăng kiểm trên địa bàn cả nước.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định, ông Đỗ Trung Học (63 tuổi, quê Hải Phòng) trong thời gian giữ chức vụ Trưởng Phòng Tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam đã nhiều lần nhận tiền hối lộ từ Nguyễn Xuân Hào (33 tuổi, quê Quảng Ngãi, đăng kiểm viên Chi cục Đăng kiểm Long An).

Ngày 23/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã phối hợp với Công an quận Ba Đình và Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) thi hành bắt bị can để tạm giam đối với bị can Học.

Tuy nhiên, bị can Học đã bỏ trốn và hiện đang ở nước ngoài nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Theo Công an TPHCM, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.