Mây dông đang kéo về Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM

TPO - Mây dông đang phát triển mạnh, kéo về Bình Dương, Đồng Nai, TPHCM khiến nhiều tỉnh, thành phía Nam sắp đón dông, sét, mưa lớn trong ngày cuối tuần.

Bản tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho thấy, trong khuya đến rạng sáng 26/5, ảnh mây vệ tinh cảnh báo đang có vùng mây dông đậm đặc hình thành trên khu vực Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước. Hướng di chuyển đang mở rộng và kéo về phía các tỉnh Đông Nam bộ, trong đó có TPHCM.

Cụ thể, mây dông đang phát triển gây mưa rào và kèm theo dông, sét trên các khu vực Tân Phú (Đồng Nai), thị xã Chơn Thành, thị xã Bình Long, huyện Lộc Ninh, huyện Bù Đăng, huyện Bù Gia Mập (Bình Phước), Bàu Bàng, Phú Giáo, Dầu Tiếng (Bình Dương), huyện Dương Minh Châu, Tân Biên, TP Tây Ninh (Tây Ninh)…

Một số nơi tại miền Tây Nam Bộ như các huyện An Minh, U Minh Thượng, An Biên, Tân Hiệp (Kiên Giang), huyện Thanh Bình, Tam Nông, Hồng Ngự, Tân Hồng (Đồng Tháp), Thới Bình (Cà Mau) cũng nằm trong cảnh báo này.

Cơ quan khí tượng dự báo trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển và gây mưa rào kèm theo dông, sét cho các khu vực kể trên, sau đó mây dông có xu hướng mở rộng và lan sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến 5 - 15mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh cấp 5 - 8.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong ngày 26/5, khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C và cao nhất là từ 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C.