Tài tử nổi tiếng Hàn Quốc đột ngột qua đời

TPO - Diễn viên Choi Jung Woo qua đời ở tuổi 68. Công ty đại diện của nam diễn viên không công bố nguyên nhân dẫn đến sự ra đi đột ngột của ông. Nam diễn viên gây dấu ấn qua vai diễn trong phim "Thợ săn thành phố", "Mặt trời của chủ quân", "Huyền thoại biển xanh"...

Bless ENT - công ty quản lý của diễn viên Choi Jung Woo - xác nhận: "Chúng tôi phải đau buồn thông báo rằng Choi Jung Woo đã ra đi vào sáng nay (ngày 27/5)". Tuy nhiên, công ty không công bố nguyên nhân dẫn đến sự ra đi đột ngột của nam diễn viên.

Theo Star News, vào tháng 10/2024, ông tiết lộ câu chuyện cá nhân đau lòng của mình với hai lần ly hôn và ba lần kết hôn trong chương trình giải trí Dongchimi của đài MBN. Ngoài ra, nam diễn viên thú nhận trên chương trình Good Morning của đài KBS 1TV rằng ông bị chứng mất ngôn ngữ do thất bại trong kinh doanh khi còn trẻ. Ông cho biết đã phải sống ở vùng núi vì quá căng thẳng, nhưng đã lấy lại được ý chí sống thông qua diễn xuất.

Choi Jung Woo sinh năm 1957, gia nhập làng nghệ thuật từ năm 1975. Ông hoạt động sôi nổi ở cả lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và kịch sân khấu. Nghệ sĩ tham gia các phim dài tập ăn khách như 49 ngày, Thợ săn thành phố (City hunter), Cuộc chiến hoàng cung, Seo Young của bố, Mặt trời của chủ quân, Bác sĩ xứ lạ, Huyền thoại biển xanh.

Sau phim điện ảnh The Childe và phim truyền hình Stealer: The treasure keeper năm 2023, ông ít xuất hiện công khai. Trước khi qua đời, ông vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật qua các tác phẩm truyền hình: Who is she và The tale of lady Ok trong năm 2024. Sự ra đi của nam diễn viên khiến đồng nghiệp, khán giả bàng hoàng, thương tiếc.

Tang lễ của nam diễn viên dự kiến diễn ra vào sáng 29/5, tại phòng số 5 của nhà tang lễ Bệnh viện Gimpo Woori. Sau đó, thi hài của ông được hỏa táng.