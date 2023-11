Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Lạng Sơn: Xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp

TPO - Ngày 30/11, tại Hội nghị đánh giá nguyên nhân bàn thảo giải pháp khắc phục tồn tại và xem xét xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Hữu Lũng; Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia lưu ý tỉnh Lạng Sơn cần bổ sung xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp trong giám sát lái xe liên quan vụ tai nạn nghiêm trọng làm nhiều người thương vong.

Hội nghị được tổ chức theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Công điện số 1033/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/10/2023 về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lạng Sơn.

Tham gia Hội nghị có lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát Giao thông-Bộ Công an cùng lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn.

Ông Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh cho biết đến nay, các đơn vị trong tỉnh vẫn đang khẩn trương tích cực hoàn thành công tác điều tra vụ việc.

Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn nhận trách nhiệm là người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành liên quan đến trật tự an toàn giao thông; đồng thời yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Công ty BOT Bắc Giang-Lạng Sơn… xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị theo nhiệm vụ giao. Đồng thời cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ nghiên cứu, rà soát việc hỗ trợ công tác tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng trên tuyến quốc lộ để nâng cao kiểm soát tuyến; kiểm tra cơ sở hạ tầng giao thông, bổ sung các biển cảnh báo giao thông, sửa chữa, khắc phục một số "điểm đen" tai nạn giao thông…

“Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan đã đến hiện trường, các cơ sở y tế để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu chữa, hỗ trợ các nạn nhân; đồng thời tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định”, Chủ tịch tỉnh Hồ Tiến Thiệu chia sẻ.

Theo lãnh đạo ngành Giao thông Vận tải Lạng Sơn; địa phương đã rà soát hạ tầng giao thông trên Quốc lộ 1A, yêu cầu Công ty BOT Bắc Giang-Lạng Sơn sơn sửa vạch kẻ đường, cắm biển cảnh báo; tra soát toàn bộ các phương tiện giao thông vận tải hoạt động trên địa bàn tỉnh…

Đánh giá sự nghiêm túc vào cuộc và có kết quả nhanh chóng của tỉnh Lạng Sơn trong thu thập chứng cứ, xác minh nguyên nhân tai nạn, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh nêu một số góp ý với tỉnh Lạng Sơn cần bổ sung xem xét trách nhiệm gián tiếp của chủ doanh nghiệp trong giám sát lái xe; trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước trong quản lý doanh nghiệp; tích cực và tăng cường tuyên truyền việc thắt dây an toàn đối với tất cả các hành khách và lái xe…

Như Tiền Phong đã đưa tin; khoảng 2 giờ 10 phút ngày 31/10, tại Km70+830 Quốc lộ 1A địa phận thôn Rừng Cấm-Chắm Non (xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) xảy ra vụ tai nạn giữa xe ôtô hợp đồng chở khách 16 chỗ 14B-036.57 di chuyển hướng Lạng Sơn-Hà Nội đã va chạm với xe ôtô đầu kéo 98C-016.45, kéo theo sơmi rơmoóc 98R-013.79 dừng đỗ cùng chiều.

Sau đó, xe ôtô hợp đồng chở khách 16 chỗ tiếp tục va chạm với xe ôtô đầu kéo 77H-041.15, kéo theo sơmi rơmoóc 77R-046.08 chạy theo chiều ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn làm 5 người tử vong, 10 người bị thương.