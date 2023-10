Xe khách đâm liên hoàn vào hai xe đầu kéo, khiến 16 người thương vong

TPO - Tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1A, xe chở khách 16 chỗ đâm vào đuôi xe sơmi - rơ moóc đang đỗ, sau đó va chạm xe container đi ngược chiều, làm 5 người chết, 11 người bị thương.

Lãnh đạo huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn xác nhận, vào khoảng 2 giờ 10 ngày 31/10, vụ tai nạn xảy ra tại km70+800, trên Quốc lộ 1A tuyến Hà Nội- Lạng Sơn thuộc địa phận dốc Rừng Cấm, huyện Hữu Lũng xe ô tô hợp đồng loại 16 chỗ 14B-036.57 và xe sơmi - rơ moóc, rồi tiếp tục va chạm với xe container đi chiều ngược lại, làn bên trái. Hậu quả, xe 16 chỗ hư hỏng nặng; 5 người chết, 11 người bị thương.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên, lãnh đạo cùng các cơ quan, đơn vị chức năng địa phương tổ chức đoàn công tác có mặt tại hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, giải phóng hiện trường để phương tiện lưu thông trên tuyến sớm trở lại bình thường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tài xế Quách Đình Trọng, sinh năm 1966, trú tại tổ 23, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh điều khiển đi theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội (trên xe có 1 lái xe và 15 hành khách) đã va chạm với xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 98C-016.45 kéo theo sơmi - rơ moóc 98R-013.79 trên xe chở xi măng, do Nguyễn Văn Tuân, sinh năm 1985, trú tại thôn Liễu Ngạn, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang điều khiển, bị hỏng máy, đang đỗ cùng chiều phía trước; sau đó tiếp tục va chạm với xe ôtô đầu kéo biển kiểm soát 77H-041.15 kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 77R-046.08 do Nguyễn Thành Bảo, sinh năm 1996, trú tại thôn Thanh Lương, xã Ân Tín, huyện Hoài An, tỉnh Bình Định điều khiển đi hướng Hà Nội – Lạng Sơn.

Hậu quả làm 5 người tử vong, 10 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, xe ôtô khách 14B-036.57 hư hỏng nặng.

Bên cạnh điều tra nguyên nhân, xử lý vụ tai nạn, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, cơ quan chức năng, đoàn thể đã đến thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn đang điều trị tại hai Bệnh viện huyện Chi Lăng và Hữu Lũng.