Sỹ quan công an được xét thăng hàm Thiếu tướng phải còn đủ 3 năm công tác

TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thống nhất việc quy định sỹ quan CAND được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn đủ ít nhất 3 năm công tác.

Chiều 14/3, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân (CAND).

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Ban soạn thảo đã rất tích cực chuẩn bị cơ bản đầy đủ hồ sơ dự án Luật. Ông Phương đề nghị đánh giá toàn diện, đầy đủ, khách quan dự án Luật, đặc biệt là đánh giá tác động của các chính sách để xác định giải pháp và thiết kế các điều luật khắc phục trên thực tiễn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thống nhất việc quy định sỹ quan CAND được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn đủ ít nhất 3 năm công tác, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc bổ sung cách dùng từ ngữ sao cho dễ hiểu.

Về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân công an, ông Trần Quang Phương cho rằng việc tăng tuổi phục vụ của lực lượng CAND phù hợp với các chủ trương của Đảng và thống nhất với quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tổng hợp ý kiến các đại biểu, hoàn thiện báo cáo thẩm tra để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 21 tới đây.

Trình bày tờ trình, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Qua tổng kết, rà soát Luật CAND năm 2018 cho thấy, quá trình thi hành đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an; về thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc; quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, hồ sơ đề nghị xây dựng Luật gồm 3 chính sách:

Chính sách 1: Sửa đổi, bổ sung quy định về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an theo hướng: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 về hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan CAND.

Theo đó bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công an (nam tăng 2 tuổi, nữ tăng 5 tuổi); tăng 2 tuổi của sĩ quan, hạ sĩ quan; riêng nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Đại tá tăng 5 tuổi, nữ sĩ quan có cấp bậc hàm Thượng tá tăng 3 tuổi; nữ sĩ quan cấp Tướng thì vẫn giữ nguyên 60 tuổi như hiện hành; bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan CAND trong trường hợp đặc biệt.

Chính sách 2: Quy định về thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác theo hướng: Bổ sung quy định Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn, tiêu chí thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn đối với sĩ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác.

Chính sách 3: Quy định về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân theo hướng: Bổ sung quy định cụ thể 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND; quy định Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố Hà Nội, Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm, không quân, bảo vệ mục tiêu có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Báo cáo thẩm tra, Đại tá Vũ Huy Khánh, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, Thường trực Ủy ban nhất trí với sự cần thiết ban hành, sửa đổi, bổ sung một số điều Luật CAND. Cơ quan thẩm tra đề nghị Ban soạn thảo rà soát, làm rõ một số quy định về kéo dài hạn tuổi phục vụ, quy định về chế độ, chính sách có liên quan đến Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội để đảm bảo thống nhất.

Về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân công an cần làm rõ việc bổ sung quy định “trường hợp đặc biệt sỹ quan có thể kéo dài hơn 62 tuổi đối với nam, 60 tuổi đối với nữ”; việc thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn đối với sỹ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác…

Kết luận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, đối chiếu với các luật hiện hành để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất; giải thích rõ hơn việc phong cấp hàm; việc thăng cấp bậc hàm trước thời hạn đối với sỹ quan CAND có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và công tác.