Sức bền của Thanh Hằng Beauty Medi trên thị trường làm đẹp

Trong suốt 35 năm hoạt động, Thanh Hằng Beauty Medi đã trở thành một trong những địa chỉ làm đẹp hàng đầu tại Việt Nam. Với những thành tựu đạt được, “đế chế sắc đẹp” này đã khẳng định được vị thế dẫn đầu và là địa chỉ quen thuộc của nhiều ngôi sao nổi tiếng và giới doanh nhân, chính khách.

Đẳng cấp đến từ sự tin tưởng

Hoa hậu, người mẫu luôn là những người có nhiều kinh nghiệm "chinh chiến" trên thị trường làm đẹp. Những bóng hồng không những cần một vẻ ngoài xinh đẹp mà còn cần có một vóc dáng cân đối, làn da mịn màng,... Để có được vẻ đẹp ấy, họ phải trải qua quá trình rèn luyện và chăm sóc bản thân vô cùng nghiêm ngặt. Hơn ai hết, những người đẹp hiểu rằng ngoại hình chính là thứ vũ khí quan trọng giúp họ thăng hoa trong hành trình sự nghiệp. Chính vì vậy, việc chọn lựa một địa chỉ làm đẹp phù hợp và đẳng cấp là ưu tiên hàng đầu của sao Việt hiện nay.

Bằng sự uy tín, chất lượng và đẳng cấp nhiều năm trong ngành làm đẹp, Thanh Hằng Beauty Medi chính là địa chỉ đáng tin cậy được các hoa hậu, người mẫu duy trì vẻ đẹp không tuổi của mình. “Đế chế sắc đẹp 35 năm” hiện nay là bạn hàng thân thiết của nhiều hoa, á hậu, người đẹp và người nổi tiếng như “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà, Divo Tùng Dương, hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm, người đẹp Thủy Hương, siêu mẫu Vũ Thu Phương, Á hậu Trịnh Thùy Linh…

Đặc biệt, “Nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà là một trong những khách hàng thân thiết của Thanh Hằng Beauty Medi. Dù đã là bà mẹ 3 con, nhưng vẻ đẹp không tuổi của nữ ca sĩ sinh năm 1984 vẫn khiến bao người trầm trồ, ngưỡng mộ. Trong một cuộc phỏng vấn, giọng ca “Cô đơn trên sofa” đã bật mí bí quyết giúp níu giữ thanh xuân, bên cạnh việc chăm chỉ luyện tập, chế độ ăn uống hợp lý là việc cô thường xuyên sử dụng dịch vụ và liệu trình làm đẹp tại Thanh Hằng Beauty Medi như Nâng cơ và căng bóng da Mini Thermage, tiêm làn da sáng mịn, Đắp mặt nạ vàng 24K, Trẻ hóa da Laser hay Điện chuyển ion. Đây đều là những dịch vụ làm đẹp sang trọng, đẳng cấp, hoàn toàn an toàn và tự nhiên.

Một nhân vật tầm cỡ sẽ luôn chọn những thương hiệu tầm cỡ, bên cạnh một chiếc váy Gucci, một chiếc “xế hộp” Rolls - Royce hay một chiếc túi xách Hermes, “Super mentor” Hồ Ngọc Hà đã thêm Thanh Hằng Beauty Medi vào danh sách thương hiệu làm đẹp yêu thích của mình, xứng tầm với một trong những nữ minh tinh hàng đầu showbiz Việt hiện nay.

Không chỉ riêng Hồ Ngọc Hà, mà nhiều bà mẹ bỉm sữa khác trong Vbiz như Vũ Thu Phương, Jennifer Phạm cũng lựa chọn Thanh Hằng Beauty Medi là nơi chọn mặt gửi vàng trong nhiều năm qua. Họ đều là những người phụ nữ thành đạt, có vị thế trong xã hội, yêu cái đẹp và chăm sóc bản thân. Chính vì vậy, những người đẹp đã lựa chọn Thanh Hằng Beauty Medi – địa chỉ làm đẹp đẳng cấp quốc tế là nơi gửi gắm nhan sắc và thanh xuân.

Không chỉ là lựa chọn hàng đầu của các người đẹp, Thanh Hằng Beauty Medi còn là địa chỉ quen thuộc của giới doanh nhân. Đây là tầng lớp tinh hoa, có địa vị xã hội cao, luôn phải xuất hiện trước công chúng với hình ảnh chỉn chu nhất. Chính vì vậy, họ luôn đặt ra những yêu cầu cao đối với các dịch vụ làm đẹp, không chỉ về chất lượng mà còn về đẳng cấp phục vụ.

Hiểu rõ nhu cầu ấy, Thanh Hằng Beauty Medi đã và đang không ngừng nỗ lực để nâng tầm đẳng cấp, giá trị. Tại đây, giới doanh nhân có thể trải nghiệm dịch vụ làm đẹp cao cấp nhất trong không gian cá nhân hóa sang trọng, chuyên nghiệp mang đẳng cấp 5 sao.

Bên cạnh đó, sự an toàn trong quá trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp luôn được Thanh Hằng Beauty Medi đặt lên làm yếu tố tiên quyết với các tiêu chí: Sử dụng các sản phẩm, công nghệ làm đẹp chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được kiểm định an toàn bởi các cơ quan chức năng. Đội ngũ tiến sĩ - bác sĩ nước ngoài có trình độ chuyên môn cao, có đầy đủ bằng cấp và chứng chỉ hành nghề được Bộ Y tế Việt Nam và nước sở tại cấp phép. Máy móc tối tân, hiện đại, hiệu quả và theo xu hướng mới. Quy trình làm đẹp được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Nhờ những giá trị bền vững mà Thanh Hằng Beauty Medi mang lại, rất nhiều nhân vật trong giới tinh hoa, kể cả những người khó tính nhất đã lựa chọn gắn bó lâu dài với thương hiệu. Họ không chỉ tin tưởng vào chất lượng dịch vụ mà còn tin tưởng vào sự uy tín, đẳng cấp 35 năm của đế chế Thanh Hằng Beauty Medi.

Giá trị đến từ chất lượng bền vững

Thanh Hằng Beauty Medi hiện có 2 cơ sở tại 2 thị trường làm đẹp sôi động nhất cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Gần đây nhất là việc khai trương cơ sở mới ở Hà Nội với diện tích 3000m2 mang phong cách Châu Âu hoa lệ, thu hút nhiều sự quan tâm của giới mộ điệu. Việc phát triển đồng đều ở hai thị trường này đã cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm của Thanh Hằng Beauty Medi trong việc khẳng định chất lượng dịch vụ bền vững theo thời gian.

Ở cả hai cơ sở, Thanh Hằng Beauty Medi tập trung vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến, có chứng nhận FDA. Đặc biệt, Thanh Hằng Beauty Medi hiện đang nghiên cứu và phát triển trung tâm Y Khoa phòng chống lão hóa, với sứ mệnh chăm sóc sức khỏe toàn diện từ trong ra ngoài. Đây là xu hướng mới trong ngành làm đẹp những năm gần đây, đáp ứng nhu cầu làm đẹp toàn diện từ bên trong của khách hàng. Dù là nam hay nữ, già hay trẻ, đến với Thanh Hằng Beauty Medi, được chăm sóc bởi đội ngũ tiến sĩ - bác sĩ, chuyên gia hàng đầu, sử dụng dịch vụ làm đẹp tiên tiến nhất thế giới, khách hàng sẽ được thoả mãn ước mơ trẻ hoá với làn da không tuổi, cơ thể gọn gàng và sức khoẻ dồi dào.

Với triết lý 3 thật: “nói thật, làm thật, kinh doanh thật”, Thanh Hằng Beauty Medi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Không vì bài toán lợi nhuận mà Thanh Hằng Beauty Medi đem đến những sản phẩm và dịch vụ không tốt đến với khách hàng. Thay vào đó, Thanh Hằng Beauty Medi chấp nhận đầu tư cao, mang lại lợi nhuận thấp nhưng vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ cao cấp và đẳng cấp nhất cho khách hàng.

Nhờ sự tiên phong, luôn đổi mới để mang đến cho khách hàng dịch vụ làm đẹp với những giá trị cao cấp nhất, Thanh Hằng Beauty Medi đã khẳng định được vị thế dẫn đầu của mình trên thị trường làm đẹp. Sức bền của Thanh Hằng Beauty Medi được thể hiện qua những giá trị cốt lõi của thương hiệu: luôn chú trọng vào đội ngũ bác sĩ, bởi ngoài tay nghề, kinh nghiệm thì bác sĩ đó phải là người có tâm, đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Điều này đồng điệu trong triết lý kinh doanh của nữ chủ tịch Đặng Thanh Hằng - người đứng sau đế chế làm đẹp “triệu đô”. Mong rằng Thanh Hằng Beauty Medi sẽ tiếp tục phát triển, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm làm đẹp đẳng cấp, bền vững theo thời gian.