Sửa chữa cao tốc Nội Bài-Lào Cai khi nào xong?

TPO - Theo đại diện Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai đang được gấp rút triển khai đấu thầu, dự kiến hoàn thành việc sửa chữa hằn lún, rạn nứt mặt đường trong quý III/2022.

Theo VEC, sau hơn 8 năm (từ năm 2020), đưa vào khai thác, mặc dù luôn được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên nhưng với việc hàng ngày tiếp nhận một lượng lớn phương tiện có tải trọng lớn dẫn đến một số hạng mục, công trình cao tốc Nội Bài-Lào Cai đã xuống cấp, hư hỏng.

Hiện nay, VEC đang triển khai thi công công trình sửa chữa hư hỏng, hằn lún, rạn nứt mặt đường đoạn Km150+000-Km173+404 (hiện đã hoàn thành sửa chữa 9.641m2/33.681m2 mặt đường); chuẩn bị trao thầu gói thầu sửa chữa hư hỏng, hằn lún, rạn nứt mặt đường đoạn Km173+404-Km241+922.

Tuy nhiên, do vừa thi vừa phải đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến nên việc sửa chữa trên tuyến không thể thực hiện đồng thời ở tất cả các vị trí. Tổng công ty đã phân kỳ, sửa chữa trước những đoạn có nguy cơ cao để đảm bảo an toàn giao thông. Đối với gói thầu sửa chữa định kỳ hằn lún (đoạn còn lại), VEC đang gấp rút triển khai đấu thầu, dự kiến hoàn thành trong quý III/2022.

Dự án cao tốc Nội Bài-Lào Cai với chiều dài 245 km đi qua Thành phố Hà Nội và các tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai.

Đây cũng là một trong những dự án đường cao tốc có quy mô lớn nhất, dài nhất Việt Nam, được khởi công năm 2009 và hoàn thành sau 5 năm.

Dự án này có tổng mức đầu tư (giai đoạn1) là 1.464 triệu USD, bao gồm vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) 236,21 triệu USD, vay thông thường OCR (ADB) 1.034,5 triệu USD và vốn đối ứng là 170,31 triệu USD cho giải phóng mặt bằng.