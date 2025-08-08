Sự kiện F&B Huế 2025: iPOS.vn gây chú ý với bộ đôi giải pháp công nghệ giúp tối ưu vận hành

Tại sự kiện F&B Huế 2025 được tổ chức khách sạn Melia - Thành phố Huế, iPOS.vn gây ấn tượng khi mang đến giải pháp công nghệ tinh gọn giúp chủ quán vừa và nhỏ tiết kiệm chi phí, vận hành tối ưu.

F&B Huế 2025 là sự kiện dành riêng cho cộng đồng kinh doanh và khởi nghiệp ngành ẩm thực - đồ uống tại thành phố Huế và khu vực lân cận. Sự kiện kết hợp hội thảo chuyên đề và khu vực gian hàng trưng bày, quy tụ các đơn vị lớn trong ngành F&B như iPOS.vn, Andros Professional, NIF, Daka Vietnam, Berino, Torani, v.v.

Với chủ đề “Mô hình F&B 5.0”, sự kiện mang đến nhiều góc nhìn thú vị cho các chủ doanh nghiệp F&B

Với chủ đề “Mô hình F&B 5.0”, sự kiện mang đến các nội dung hữu ích cho chủ quán F&B tại Huế. Nổi bật trong số đó là: phương pháp tối ưu vận hành và truyền thông cho mô hình quán vừa và nhỏ; cập nhật chính sách mới trong ngành F&B cùng các giải pháp thích nghi; phân tích tiềm năng của mô hình trà pha máy và trình diễn xu hướng đồ uống năm 2025.

Anh Nguyễn Hữu Trúc – Giám đốc kinh doanh iPOS.vn khu vực miền Trung chia sẻ tại sự kiện

Đáng chú ý, trong sự kiện, đại diện iPOS.vn cũng mang đến góc nhìn của một đơn vị đồng hành cùng ngành F&B, chia sẻ những khó khăn của chủ quán trong nửa đầu năm 2025 và các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Điển hình là các vướng mắc về thuế và hóa đơn điện tử với mọi mô hình vận hành. Đồng thời, iPOS.vn cũng cho biết đã triển khai chương trình tặng 10.000 hóa đơn điện tử tại thị trường Huế đến hết ngày 31/8/2025, nhằm hỗ trợ các chủ quán trong bối cảnh siết chặt quy định thuế và hóa đơn. Đây là hành động thiết thực của doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ các mô hình F&B phát triển vững mạnh.

Tại F&B Huế năm nay, bên cạnh hầu hết là các thương hiệu cung ứng nguyên vật liệu pha chế, iPOS.vn tạo dấu ấn khi là đại diện công nghệ duy nhất tại sự kiện, mang đến loạt giải pháp tinh gọn, thiết kế riêng cho các cửa hàng F&B quy mô vừa và nhỏ.

Khu vực gian hàng iPOS.vn thu hút đông đảo khách tham quan, trải nghiệm

Khu vực gian hàng của iPOS.vn thu hút đông đảo khách tham quan nhờ các hoạt động trải nghiệm sản phẩm kết hợp minigame và quà tặng hấp dẫn. Trong đó, doanh nghiệp giới thiệu hai giải pháp nổi bật: phần mềm bán hàng iPOS FABiBox và phần mềm quản lý nhân sự iPOS HRM. Đây được xem là những trợ thủ công nghệ thế hệ mới giúp chủ quán vận hành hiệu quả và tiết giảm chi phí.

iPOS FABiBox là phần mềm bán hàng trọn gói tích hợp, mua một lần dùng trọn đời, cho phép quản lý doanh thu, đơn hàng, tồn kho và thanh toán chỉ với một thiết bị duy nhất. Trong khi đó, iPOS HRM là giải pháp quản lý nhân sự toàn diện, hỗ trợ từ chấm công, phân ca, tính lương đến giám sát từ xa, giúp giảm thiểu gian lận và tối ưu hiệu quả vận hành.

Được biết trước đó, bộ đôi giải pháp kể trên của đơn vị này cũng đã được “trình làng” và nhận nhiều sự quan tâm tại sự kiện Ngày hội khuyến mại tháng 7 do Sở Công thương Hà Nội tổ chức.