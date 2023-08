Sôi nổi ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện vì đô thị văn minh

Tại UBND quận 3, ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện vì đô thị văn minh" được triển khai với các gian hàng, triển lãm trải nghiệm dịch vụ công trực tuyến, các ứng dụng thông minh trong cải cách hành chính, hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân.

Bên cạnh đó, chương trình còn chiếu phim giới thiệu kết quả tổ chức đợt hoạt động cao điểm “Tuổi trẻ TPHCM năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TPHCM năm 2023”; giới thiệu các đội hình xung kích cải cách hành chính tiếp tục triển khai hoạt động cao điểm.

Chương trình còn trao học bổng cho con, em cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM có hoàn cảnh khó khăn.

Cũng trong buổi sáng, trên địa bàn quận 3 còn diễn ra hoạt động tuyên truyền với các chuyên đề: Văn hóa công vụ, Đổi mới sáng tạo trong khu vực công, Chương trình vay vốn tạo lập nhà ở cho người dân có thu nhập thấp...

Trong ngày, tại cấp Đoàn cơ sở thuộc Thành Đoàn TPHCM cũng đồng loạt triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đô thị văn minh, dịch vụ công trực tuyến và cải cách hành chính.

“Chiến sĩ tình nguyện vì văn minh đô thị" là một trong 5 nội dung của phong trào "Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh" do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động. Các hoạt động được định hướng tổ chức trong ngày cao điểm này là: đoàn viên, thanh niên xây dựng đô thị thông mình, cảnh quan môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp, an toàn, xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn minh và nhân rộng một số đội hình tình nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng bảo đảm trật tự an toàn xã hội.