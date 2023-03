Sôi động và tăng nhiệt

TP - Theo khảo sát tại một số công ty du lịch - lữ hành ở TPHCM, năm nay du khách tại TPHCM có xu hướng đặt tua từ sớm và ngay từ giữa tháng 2, nhiều du khách đã liên hệ các công ty để tham khảo tua và giá tua.

Các điểm đến như Tây Bắc, Huế, Đà Nẵng, Tây Nguyên, Đà Lạt và Phú Quốc vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhiều du khách. Theo thông tin từ trang du lịch Mustgo (đối tác của hơn 2.000 khách sạn trên cả nước), hiện tại điểm đến Sa Pa khách đặt trên 70% công suất phòng. Các điểm du lịch lớn khác như Nha Trang, Đà Nẵng, Đà Lạt, Phú Quốc..., công suất phòng nghỉ cho dịp Lễ 30/4 cũng đạt gần 60%. Để đạt công suất tối đa, hiện một số khách sạn đã giảm mức phụ thu trong những ngày cao điểm dành cho các du khách đặt tua sớm.

Theo bà Đoàn Thanh Trà-Giám đốc tiếp thị và truyền thông Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, với kỳ nghỉ lễ kéo dài, ngay từ tháng 2, Lữ hành Saigontourist đã mở sớm hơn 200 hành trình tua dự kiến phục vụ hơn 100.000 lượt khách. Đến nay, lượng khách đăng ký tua đã đạt hơn 70% kế hoạch, trong đó có nhiều tua đã đóng sổ vì kín chỗ. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông - Marketing Công ty TST Tourist cũng cho biết, hiện số lượng khách du lịch đặt tua cho dịp 30/4 đã đạt trên 1.000 khách, vượt trên 50% so với dự kiến. Với thời gian còn khá dài ước tính lượng khách đặt tua sẽ vượt kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên cũng theo đánh giá của một số chuyên gia du lịch, năm nay giá cả tiêu dùng tăng cũng làm ảnh hưởng tới việc xây dựng giá tua. Số liệu tại một số điểm nhận tour cho thấy, so với cùng thời điểm năm ngoái, năm nay giá tua du lịch nội địa đã tăng từ 10% tới 20%. “Đây quả khó khăn cho những người tổ chức tua như chúng tôi khi người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu nhưng giá tua nội địa vẫn tăng. So với trước đây, chi phí đầu vào cấu thành giá tua như giá vé máy bay, dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng, giá cả nhiên liệu… đều tăng cao hơn. Nhưng nếu so với du lịch tự túc thì chi phí mua tour cho nguyên đoàn hiện vẫn thấp hơn bởi các công ty du lịch lữ hành luôn được các đối tác xây dựng chính sách ưu đãi riêng”, đại diện một công ty lữ hành cho biết.

Du lịch nước ngoài: “Khóa sổ” sớm

Theo khảo sát của trang đặt phòng Booking.com, trong thời gian vừa qua lượng khách Việt tìm hiểu các điểm du lịch quốc tế đã tăng vọt với nhiều điểm đến được du khách vào tìm hiểu. Trong đó quốc gia Nhật Bản là nước được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, tiếp sau đó là Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Pháp, Úc, Đài Loan (Trung Quốc) và HongKong (Trung Quốc). Đây là những quốc gia đã sớm mở cửa đón du khách quốc tế và có nhiều thuận lợi trong chính sách về visa cho du khách.

Bà Vân Khánh, đại diện Công ty lữ hành Vietravel cho biết, hiện đã có hơn 2.000 khách hàng đặt tua nước ngoài tại Vietravel cho dịp Lễ 30/4. Các tua được du khách Việt quan tâm, đặt nhiều nhất là đến với các quốc gia như Thái Lan, Campuchia, Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, HongKong…

Theo đại diện của công ty Lữ hành Vietluxtour, hiện nay một số tour đi Nhật Bản và Hàn Quốc, các công ty lữ hành đã ngưng nhận thêm khách bởi đã tới thời hạn chót để nộp hồ sơ visa. Với các quốc gia ở Đông Nam Á hay Đài Loan, do thủ tục đơn giản nên hiện một số công ty vẫn nhận khách. Tuy nhiên cũng đã có những tua phải khoá sổ bởi đã nhận đủ số lượng. Hiện tại một số công ty đang đàm phán với các hãng hàng không và các đối tác để có thể mở thêm các tua tăng cường.