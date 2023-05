Sở Công Thương Gia Lai quyết tâm phát huy tiềm năng của tỉnh

Với những tiềm năng, thế mạnh hiện có của tỉnh, Sở Công Thương Gia Lai đã và đang thực hiện các giải pháp khoa học để phát triển, tích cực mời gọi, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia tìm kiếm thị trường xuất khẩu.

Với gần 850.000 ha đất màu mỡ cùng với khí hậu thuận lợi, Gia Lai có điều kiện để phát triển đa dạng các loại cây trồng, vật nuôi. Tỉnh có vùng nguyên liệu dồi dào phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến với hơn 98.700 ha cà phê, gần 88.000 ha cao su, hơn 29.000 ha cây ăn quả, hơn 23.300 ha điều, hơn 79.300 ha mì, hơn 76.000 ha lúa nước, gần 37.000 ha mía, 690 ha chè…

Các dự án điện gió đã và đang phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, tăng cường kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn với gần 190 km đường giao thông các loại được hình thành, tạo thêm việc làm cho rất nhiều lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, góp phần tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Được biết, trong năm 2022, Sở đã tổ chức nhiều chương trình để hỗ trợ tiêu thụ nông sản, như: Hội nghị tập huấn Xu hướng thương mại điện tử và giải pháp tăng tốc kinh doanh cho sản phẩm nông sản địa phương, Hội nghị tập huấn quản lý tài sản sở hữu trí tuệ và câu chuyện xúc tiến thương mại ngành nông sản, Hội nghị gặp gỡ các đơn vị sản xuất, kinh doanh mặt hàng nông sản trên địa bàn tỉnh...

Cũng trong năm 2022, Sở đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp thực hiện, nhờ đó các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công nghiệp-thương mại được bảo đảm. Bởi vậy, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 18,1% so với cùng kỳ; tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) năm 2022 ước đạt 28.891 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch năm, tăng 16,49%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 89.643 tỷ đồng (vượt 5,46% so với kế hoạch năm, tăng 19,05%); kim ngạch xuất khẩu đạt 660 triệu USD (đạt 100% kế hoạch, tăng 8,2%); kim ngạch nhập khẩu đạt 140 triệu USD (tăng 40% kế hoạch).

Trong năm 2023, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan triển khai các chính sách ưu đãi, kêu gọi đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, xây dựng các loại hình cơ sở hạ tầng thương mại. Không những vậy, Sở sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về hạ tầng thương mại cũng như hướng dẫn các địa phương thực hiện nâng cấp, phát triển chợ truyền thống, kết hợp với từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ của chợ. Đặc biệt, hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất quảng bá sản phẩm nông sản tại các hội chợ triển lãm thương mại, hội nghị kết nối giao thương, kết nối cung cầu tại các tỉnh thành trên cả nước.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Giám đốc Sở Công Thương Gia Lai Phạm Văn Binh cho biết, thời gian tới sẽ tích cực mời gọi, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia tìm kiếm thị trường xuất khẩu theo các chương trình, sự kiện xúc tiến thương mại của Bộ Công thương và các đơn vị khác.

Cùng với đó, triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ rau, hoa, quả tại thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt, ngành sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền về các hiệp định thương mại tự do; phổ biến kiến thức về hội nhập quốc tế, chính sách, pháp luật thương mại của các nước cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ông Binh nhấn mạnh: "Sở luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời nắm bắt những thời cơ và ứng biến linh hoạt trước thách thức khi hội nhập quốc tế cũng như có biện pháp tích cực và chủ động phòng tránh rủi ro để phát triển xuất khẩu. Bởi thế, sở luôn tạo điều kiện để thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến phục vụ xuất khẩu và đầu tư hạ tầng, phát triển cụm công nghiệp".

Bên cạnh đó, theo ông Binh, tỉnh Gia Lai cũng đã thông qua nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp để tập trung thu hút và kêu gọi các dự án đầu tư, nhất là các dự án chế biến sâu các sản phẩm nông sản nhằm tạo ra các sản phẩm chủ lực có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao.