Sinh viên UEF đón hè bằng những chuyến học tập quốc tế liên tục

Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) xem học kỳ hè như một cơ hội trải nghiệm, tiếp thu kiến thức từ các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến.

Hàng năm, các đoàn sinh viên của trường xem đây là khoảng thời gian lý tưởng để tích lũy trải nghiệm, mở rộng tầm nhìn, kiến thức bên ngoài giảng đường thông qua các chuyến “xuất ngoại” học tập và giao lưu quốc tế.

Cơ hội tham gia các hoạt động quốc tế luôn rộng mở với sinh viên UEF

Mùa hè của năm học này, sinh viên UEF liên tiếp tham gia các trại hè ở Hàn Quốc và Trung Quốc, cùng bạn bè quốc tế khám phá văn hóa, lịch sử và nền giáo dục tiên tiến của nước bạn. Tại Hàn Quốc, sinh viên trải nghiệm nhiều hoạt động ở trường Đại học Keimyung, thành phố Daegu và các cơ sở giáo dục uy tín ở thành phố Busan. Tại Trung Quốc, các bạn học tập, khám phá và kết nối văn hóa sâu sắc ở trường Đại học Quảng Tây.

Những hoạt động quốc tế thường niên của trường không đơn thuần là một chuyến tham quan, mà là hành trình thực tế giúp sinh viên rèn luyện khả năng giao tiếp đa văn hóa, tư duy hội nhập và tự tin bước ra khỏi “vùng an toàn” của bản thân.

Sinh viên được trải nghiệm nhiều nét văn hóa thú vị khi tham gia trại hè quốc tế

Tham gia trại hè tại Hàn Quốc, sinh viên Lê Kim Ngân, ngành kinh doanh quốc tế cho biết: “Khi đến Hàn Quốc, mình như được bước ra khỏi khuôn khổ an toàn của bản thân để mở rộng tầm nhìn, khám phá thế giới mới với ngôn ngữ, văn hóa và cả những người bạn quốc tế đầy thú vị”. Trong khi đó, sinh viên Phan Trần Thùy Oanh, ngành kinh doanh quốc tế cũng bày tỏ sự ấn tượng với các hoạt động văn hóa truyền thống và bạn Lâm Như Ngọc, sinh viên ngành tâm lý học nhận định chuyến đi là hành trình thú vị, hào hứng và giàu trải nghiệm đáng giá.

Không chỉ dừng lại ở các trại hè ngắn hạn, chương trình thực tập quốc tế của sinh viên ngày càng rộng mở với các điểm đến như Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Hoa Kỳ... Đặc biệt trong dịp hè này, nhiều sinh viên đã khởi hành sang Nhật để thực tập từ 6 tháng đến một năm ở các khách sạn, doanh nghiệp. Các bạn không chỉ quan sát hay học lý thuyết, mà được trực tiếp làm việc, trải nghiệm môi trường doanh nghiệp quốc tế, hiểu rõ tiêu chuẩn nghề nghiệp toàn cầu, từ đó định hình cho bản thân mục tiêu nghề nghiệp bền vững hơn sau khi ra trường.

UEF luôn đồng hành với các bạn khi tiếp cận môi trường quốc tế

Việc trải nghiệm quy trình chuyên nghiệp chuẩn mực, môi trường kinh doanh hiện đại giúp sinh viên “làm đẹp” hồ sơ cá nhân với sự năng động, tự tin, am hiểu đa văn hóa và sẵn sàng hội nhập.

Các hoạt động quốc tế này là mục tiêu đào tạo lâu dài, bền vững của trường, để giảng đường gắn liền với thực tiễn. Cùng với chương trình đạo tạo song ngữ tại UEF, sinh viên luôn được khuyến khích bước ra khỏi ranh giới quen thuộc để trở thành công dân toàn cầu thực thụ.