Sinh viên từng nhận học bổng Nâng bước thủ khoa có thương hiệu thiết kế thời trang riêng

TPO - Là một trong 50 sinh viên đầu tiên được vinh dự nhận được học bổng Nâng bước thủ khoa, Trần Văn Qúi Em nay đã tốt nghiệp ra trường và đang dần khẳng định mình trên con đường thiết kế thời trang khi đã có cho mình thương hiệu riêng.

Qúi Em là thủ khoa ngành Thiết kế thời trang của trường ĐH Kiến trúc TPHCM cách đây 6 năm trước. Trong bức tâm thư gửi BTC để ứng tuyển học bổng Nâng bước thủ khoa, Qúi Em là cậu học trò nghèo, chịu nhiều thiệt thòi khi mồ côi cha từ sớm, một mình mẹ bươn chải nuôi các con ăn học. Thương mẹ, cậu trò nghèo ngoài việc học thì ngay từ lớp 1 đã đi bán vé số và đến năm lớp 10 thì theo mẹ vào công xưởng nhà may để làm thêm mỗi khi hè về.

Cũng chính từ khi theo mẹ vào công xưởng may, Qúi Em bắt đầu nhận ra sở trường của mình là yêu thích đường may, nét chỉ, đây cũng chính là động lực để cậu theo đuổi nghề thiết kế thời trang. Không lâu sau khi làm thêm cùng mẹ, Qúi Em tự nhận đồ về nhà may mà không đi làm thêm nữa dù khi ấy chỉ mới là cậu học sinh cấp 3. Bức tâm thư về hoàn cảnh đã thuyết phục được BTC trao cho em học bổng năm đó với giá trị 10 triệu đồng tiền mặt, một suất học bổng tiếng Anh miễn phí của VUS cùng nhiều phần quà khác.

Có được học bổng, Qúi Em tạm quên đi nỗi lo học phí cũng như tiền sinh hoạt mà tập trung vào học. "Dần dần, em nhận ra được thay vì phải đi làm thêm việc này việc kia để kiếm tiền trang trải cuộc sống thì mình tập trung vào học thật giỏi để săn học bổng và chỉ làm thêm những việc liên quan đến nghề của mình để nâng cao kiến thức cũng như thực hành”, Qúi Em nói và cho biết, trong 8 học kỳ thì em đã có 6 học kỳ được nhà trường cấp học bổng do đạt thứ hạng cao.

Xác định thiết kế thời trang là con đường sự nghiệp của mình và đặt mục tiêu phải có cho mình thương hiệu riêng, trong quá trình học, nam sinh viên Qúi Em liên tục sáng tạo, tham gia nhiều cuộc thi và tạo ra những bộ sưu tập ấn tượng.

Những giải thưởng có thể kể đến như Gương mặt Tài năng triển vọng năm 2020 do SR Fashion Awards bình chọn; Top 5 Hạng mục Fashion Designer trong cuộc thi TikTok Fashup 2021 - Show thực tế thời trang online 2021.

Ngoài ra, Quí Em còn nhiều lần được cộng tác với các nghệ sĩ trong các cuộc thi, MV ca nhạc qua các trang phục thời trang do mình thiết kế…

Chia sẻ về định hướng trong tương lai, Qúi Em cho biết, cậu không có ý định sẽ đầu quân cho một ai đó đang trong lộ trình xây dựng thương hiệu riêng và khẳng định bản thân mình trước công chúng cũng như đối tác, từ đó tạo cho mình một thương hiệu thời trang riêng.

Qúi Em cũng bày tỏ lòng biết ơn chương trình "Nâng bước thủ khoa" vì đó là động lực để em phấn đấu có được kết quả của ngày hôm nay.