‘Siêu máy bay’ Boeing chở gần 300 người nổ lốp

TPO - Chiếc Boeing 787 của Hãng hàng không Etihad Airway chở gần 300 hành khách vừa buộc phải hủy cất cánh đi Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), sau khi khói từ càng hạ cánh khiến hai bánh đáp phát nổ trên đường băng sân bay Melbourne tại Úc.

Theo Daily Mail Australia, sự việc xảy ra trên chuyến bay EY461 của Hãng hàng không Etihad Airways vào tối 5/1 (giờ địa phương). Cảnh quay tại hiện trường cho thấy chiếc Boeing 787 bị hư hỏng ở hai bánh, và được bao quanh bởi xe cứu hỏa.

Một hành khách trên máy bay nói với Jacqui Felgate của 3AW rằng, máy bay phải phanh khẩn cấp trong lúc cất cánh vì bánh đáp dường như đã bốc cháy. May mắn rằng không có ai bị thương và 289 hành khách đã xuống máy bay, được đưa trở lại nhà ga để đi một chuyến bay thay thế.

“Phi hành đoàn đã quyết định dừng cất cánh vì lý do kỹ thuật, máy bay đã được dừng an toàn trên đường băng và các dịch vụ khẩn cấp lập tức có mặt để phòng ngừa rủi ro”, người phát ngôn của Hãng hàng không Etihad Airways nói với tờ Daily Mail Australia và thông tin thêm rằng, do lốp máy bay bị hỏng, họ không thể kéo máy bay ra khỏi đường băng. Do đó, việc sửa chữa sẽ buộc đường băng phải đóng cửa tạm thời.

Ngay sau sự việc nổ lốp máy bay, lực lượng cứu hỏa đã phun bọt vào lốp bộ phận hạ cánh của máy bay - biện pháp phòng ngừa thông thường sau khi máy bay cất cánh ở tốc độ cao bị từ chối.

Hồi tháng 3/2024, một máy bay Boeing 787 của Hàng hàng không Latam Airlines cũng gặp sự cố kỹ thuật do ghế của cơ trưởng gặp vấn đề kỹ thuật, khiến hệ thống lái tự động bị ngắt kết nối. Hậu quả, máy bay bị rơi tự do khi giữa không trung. Mặc dù hạ cánh an toàn ở sân bay Auckland (New Zealand), nhưng sự cố đã khiến ít nhất 50 hành khách bị thương, trong đó có 1 người gặp vấn đề nghiêm trọng.

Ngay sau vụ việc, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã yêu cầu kiểm tra các máy bay Boeing 787 Dreamliner. Đáng chú ý, chỉ thị này áp dụng 158 máy bay đăng ký tại Mỹ và 737 máy bay trên toàn thế giới. Do đó, FAA yêu cầu các hãng hàng không trên thế giới kiểm tra ghế của cơ trưởng và cơ phó trên các dòng máy bay 787-7, 787-9 và 787-10 để phát hiện các hư hại trong vòng 30 ngày.

Hôm 29/12, chiếc Boeing 737 - 800 của Hãng hàng không Jeju Air cũng gặp sự cố liên quan đến bánh đáp, nên máy bay phải hạ cánh bằng bụng ở sân bay Muan (Hàn Quốc) khiến 179 người tử vong. Sau sự việc, Quyền Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok kêu gọi khẩn cấp thực hiện một cuộc kiểm tra đặc biệt đối với tất cả các máy bay Boeing 737-800 đang hoạt động ở nước này, và ước tính có khoảng hơn 100 máy bay thuộc diện bị điều tra.

