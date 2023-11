Siêu mẫu Xuân Lan: 'Tôi từ chối game show'

TPO - Xuân Lan cho biết hiện tại cô không tham gia bất kỳ game show nào bên ngoài để tập trung đào tạo người mẫu nhí, "chấn chỉnh" thế hệ mẫu Việt.

Xuân Lan là một trong những người mẫu thế hệ đầu của làng mẫu Việt. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động với nghề người mẫu, cô lùi về sau làm đạo diễn catwalk, tự tổ chức show diễn, tập trung đào tạo thế hệ người mẫu nhí.

Cái tên Xuân Lan từng tạo nên thành công cho Vietnam’s Next Top Model, đào tạo nhiều thế hệ người mẫu nổi tiếng. Gần đây, cô tập trung đào tạo thế hệ người mẫu nhí, từ chối tham gia mọi game show bên ngoài.

“Tôi chỉ tập trung chương trình do mình thực hiện nhằm mang đến tính công bằng và phù hợp với những người đang theo dõi. Tôi từ chối mọi lời mời tham gia show thực tế”, Xuân Lan nói.

Sau nhiều chương trình tạo uy tín, Xuân Lan tiếp tục thực hiện sân khấu với chủ đề Nắng pha lê, diễn ra tại Hà Nội ngày 11-12/11. Điều đặc biệt, sân khấu quy tụ dàn mẫu nhí, không có những tên tuổi nổi tiếng.

“Tôi không đặt nặng show diễn phải có sao lớn. Tôi muốn nhấn mạnh vẻ đẹp đa màu sắc, tự tin vốn có của mẫu nhí. Các thiết kế được trình diễn dưới sân khấu đặc biệt, tôn vinh những giá trị thực”, cô nói thêm.

Xuân Lan cũng không giấu tham vọng đào tạo con gái đi theo con đường người mẫu chuyên nghiệp từ nhỏ. Khác với những nghệ sĩ khác để các con phát triển tự nhiên, tùy chọn nghề nghiệp mình muốn, nhưng siêu mẫu nổi tiếng thập niên 1990 huấn luyện con làm người mẫu từ lúc vài tuổi. Cô tạo điều kiện cho bé Thỏ (con gái Xuân Lan - PV) lên mọi sàn diễn. Vốn có năng khiếu, sự hướng dẫn và đào tạo của người mẹ siêu mẫu, bé Thỏ nhiều năm qua xuất hiện ở các sàn diễn nổi tiếng.

Ngoài con gái Xuân Lan, sàn diễn thời trang có sự góp mặt của những người mẫu từ 4-22 tuổi, tạo sự khác biệt.

Trước khi tổ chức show diễn thời trang ở Hà Nội, Xuân Lan được mời ngồi vào ghế thẩm định xét giải thưởng Người mẫu Việt Nam với chức danh trưởng hội đồng thẩm định.

Ngồi vào chiếc ghế danh dự để đánh giá thế hệ người mẫu mới, Xuân Lan mong muốn giới người mẫu được biết đến nhiều hơn thông qua giải thưởng.

“Gần đây, hình ảnh người mẫu trẻ nhận xét về người mẫu đàn chị gây tranh cãi trong một chương trình thực tế dành cho người mẫu khiến tôi đau xót. Đây chỉ là quy định của luật chơi trong chương trình để thu hút khán giả. Với mong muốn lập lại tôn ti trật tự, biết trước biết sau trong lĩnh vực người mẫu nên tôi quyết định cùng tổ chức giải thưởng này”, Xuân Lan nói.

Trước đó, trong chương trình The New Mentor, hình ảnh thí sinh Lâm Châu (20 tuổi), ngồi đặt câu hỏi, loại những người mẫu có hơn 10 năm kinh nghiệm như Trà My, Lê Thu Trang, Pông Chuẩn… gây bàn tán.

Trên mạng xã hội, nhiều người nhận xét Lâm Châu kênh kiệu, thái độ không tôn trọng nhiều tên tuổi lớn trong nghề người mẫu. Cô bị tẩy chay, sau đó khóc và xin lỗi trong đêm chung kết The New Mentor.