Thả trăn và kỳ đà do người dân giao nộp về rừng U Minh Hạ

TPO - Hai cá thể động vật hoang dã là kỳ đà hoa và trăn đất do người dân tự nguyện giao nộp được mang thả vào khu vực rừng nguyên sinh của Vườn Quốc gia U Minh Hạ

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Trần Văn Thời và U Minh phối hợp chính quyền địa phương, Vườn Quốc gia U Minh Hạ thả hai cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp về Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Cụ thể, hai cá thể động vật hoang dã gồm kỳ đà hoa nặng hơn 3kg, do ông Huỳnh Duy Thái (ngụ xã Khánh Thuận, huyện U Minh) và trăn đất nặng 23kg, do ông Lê Hùng Dũng (ngụ xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời) tự nguyện giao nộp.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau, hai cá thể động vật hoang dã trên thuộc nhóm nguy cấp, quý, hiếm, nhóm 2B.