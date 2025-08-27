‘Siêu đô thị giáo dục’ sẽ dạy và học song ngữ, tính toán hỗ trợ kinh phí cho học sinh

TPO - TPHCM sẽ là nơi tiên phong áp dụng mô hình dạy, học song ngữ trong giáo dục phổ thông. Thành phố chưa triển khai hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học như TP Hà Nội, song đang nghiên cứu phương án theo hướng hỗ trợ kinh phí cho học sinh theo cách khác.

Ngày 27/8, tại Trung tâm hội nghị triển lãm Bình Dương, UBND TPHCM tổ chức tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2025-2026. Dự hội nghị có Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, sau sáp nhập, TPHCM mới gần 2,6 triệu học sinh với hơn 3.500 cơ sở giáo dục, trở thành "siêu đô thị" về giáo dục. Chỉ tính riêng bậc học giáo dục phổ thông, đã có hơn 2 triệu học sinh (TH 939.002 học sinh; THCS 759.278 học sinh và THPT có 352.051 học sinh).

Việc này đặt ra cho ngành giáo dục TPHCM nhiều thách thức, không chỉ là số học sinh quá đông mà còn là địa giới hành chính rộng, đa dạng nhiều loại hình (nông thôn, thành thị, xã đảo, đặc khu...). Tình trạng cơ sở vật chất và năng lực giáo viên chưa đồng đều ở các địa phương, đặc biệt là các vùng khó khăn, đông dân cư.

Bên cạnh đó, tình trạng thừa - thiếu giáo viên, một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên chưa đáp ứng được yêu cầu về trình độ ngoại ngữ và tin học dẫn tới việc chưa theo kịp yêu cầu đổi mới trong giáo dục và hội nhập quốc tế.

TPHCM đang nghiên cứu phương án hỗ trợ kinh phí cho học sinh

Trước tình hình đó, ngay sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, Sở GD&ĐT TPHCM đã chia địa bàn thành 16 cụm chuyên môn. Đẩy mạnh hoạt động tự chủ của cụm chuyên môn. Theo dõi hoạt động toàn diện các đơn vị thuộc 16 cụm chuyên môn, sở sẽ nắm tình hình và ghi nhận những bất thường, khó khăn, vướng mắc để kịp thời hướng dẫn, giải quyết. Ngoài ra sở cũng sẽ ghi nhận những hoạt động giáo dục hiệu quả để giới thiệu cho các đơn vị khác học tập, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm.

Năm học 2025-2026, TPHCM sẽ đưa thêm vào sử dụng 1.434 phòng học mới với tổng kinh phí hơn 4.500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách. Ngoài ra, có 180 phòng học được đầu tư từ nguồn xã hội hóa sẽ đưa thêm vào hoạt động, đảm bảo 100% chỗ học cho con em trên địa bàn.

Bà Lâm Hồng Lãm Thúy - Trưởng phòng Giáo dục phổ thông Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, đang xây dựng để triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường phổ thông.

Cụ thể, giai đoạn 1 (2025-2026) là thời gian chuẩn bị và thí điểm; Giai đoạn 2 (2027-2030) thời gian khai diện rộng và đánh giá. Sau đó, dựa trên kết quả sơ kết giai đoạn 2025-2030, Thành phố xây dựng Đề án giai đoạn tiếp theo với các mục tiêu cao hơn, nhằm đưa tiếng Anh thực sự trở thành ngôn ngữ thứ hai, phổ biến trong học tập, nghiên cứu và đời sống, góp phần xây dựng TPHCM trở thành một trung tâm giáo dục, kinh tế, tài chính của châu Á.

Thời gian đầu sẽ thí điểm ở các trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, trường tiên tiến, hội nhập quốc tế và khu vực (19 trường TH, 16 trường THCS và 4 trường THPT). Sau đó đánh giá, rút kinh nghiệm, điều chỉnh lộ trình và nhân rộng mô hình.

Trao đổi với phóng viên bên lề hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, năm học 2025-2026, TPHCM chưa áp dụng triển khai hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học như TP Hà Nội, song đang nghiên cứu phương án theo hướng hỗ trợ kinh phí cho học sinh theo cách khác, tương đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhận định, năm học 2025-2026 với nhiều thách thức, đây là năm áp dụng nhiều nghị định, nghị quyết liên quan đến giáo dục, đào tạo. Do đó, ông đề nghị ngành GD&ĐT TPHCM tận dụng các chính sách, nỗ lực để đạt được thành tích cao nhất.