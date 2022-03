Sĩ quan trẻ Cảnh sát biển kiến nghị sử dụng người có phẩm chất, năng lực

TPO - Ngày 24/3, Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022), 66 năm truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an (1956 - 2022) và đối thoại giữa lãnh đạo Bộ Công an, Ban Bí thư Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên tiêu biểu lực lượng Công an nhân dân.