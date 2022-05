Showbiz 5/5: NSND Lan Hương nói gì khi nhân vật bà Hiền bị ‘ném đá’?

TPO - Có lẽ, bà Hiền phim “Thương ngày nắng về” đang trở thành nhân vật gây sóng gió nhất màn ảnh Việt thời điểm hiện tại. Thậm chí, có khán giả muốn đập tivi vì quá ức chế với sự quái thai của bà mẹ chồng này.

NSND Lan Hương nói gì khi nhân vật bà Hiền bị ‘ném đá’?

NSND Lan Hương trở lại màn ảnh nhỏ đầy ấn tượng với vai mẹ chồng trong phim “Thương ngày nắng về”. Bà Hiền là người luôn hiềm khích và ác cảm với con dâu, trong khi đó lại bênh con gái đẻ một cách vô điều kiện. Sự vô lý và quái thai của nhân vật này khiến nhiều khán giả không khỏi ức chế. Sau khi tập 15 lên sóng, một thành viên ê kíp “Thương ngày nắng về” đã chia sẻ bài đăng liên quan tới bộ phim. Khá bất ngờ khi NSND Lan Hương cũng vào bình luận bài đăng trên và tuyên bố: "Biết thế chả nhận vai con mẹ này". Dòng comment hài hước của nữ nghệ sĩ kỳ cựu rất nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác của khán giả.

Xử phạt Sơn Tùng M-TP 70 triệu đồng, yêu cầu tiêu hủy MV có cảnh tự tử

Ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL xác nhận sau cuộc làm việc với đại diện của Sơn Tùng M-TP chiều 5/5, Thanh tra Bộ VHTTDL đã ra quyết định xử phạt hành chính 70 triệu đồng đối với công ty TNHH M-TP Entertainment của ca sĩ Sơn Tùng. Đây là đơn vị phát hành MV gây sốc There’s no one at all. Được biết, việc xử phạt áp dụng theo quy định tại khoản 3 điều 13, Nghị định 38/2021/NĐ-CP: “Hành vi lưu hành bản ghi âm, ghi hình có nội dung kích động bạo lực; ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại; sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội”. (XEM CHI TIẾT)

NSƯT Công Ninh kể lại thời hoàng kim, liên tục cháy vé của vở 'Dạ cổ hoài lang'

Tại Khoảnh khắc rực rỡ tập 18, NSƯT Công Ninh đã có những phút giây trải lòng những câu chuyện về sự thăng hoa trên con đường nghệ thuật của mình. Về lĩnh vực sân khấu, nam nghệ sĩ trải lòng về một thời hoàng kim: “Bước ngoặt không thể quên trong cuộc đời của tôi trong lĩnh vực sân khấu là vai trò đạo diễn vở kịch Dạ cổ hoài lang, cả ekip không thể tưởng tượng được hiệu ứng của vở kịch đối với khán giả. (XEM CHI TIẾT)

Sau thành công của Thùy Tiên, Miss Grand Việt Nam sẽ lần đầu được tổ chức trong năm 2022

Ngày 5/5/2022, cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022) chính thức được khởi động và tìm kiếm gương mặt đại diện dự thi quốc tế. Với mong muốn tìm kiếm gương mặt đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế), bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Sen Vàng Entertainment (đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi tại Việt Nam) đã chính thức công bố khởi động Miss Grand Vietnam 2022 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Việt Nam). (XEM CHI TIẾT)

Mẹ ruột công khai tin nhắn cuối cùng của Hoa hậu Mỹ trước khi nhảy lầu

Mới đây, bà April Simpkins, mẹ ruột của Hoa hậu Mỹ 2019 Cheslie Kryst, đã tham gia chương trình “Red Table Talk” do nữ diễn viên Jada Pinkett-Smith cùng con gái và mẹ của Jada là Willow Smith và Adrienne Banfield-Norris dẫn chương trình. Trong cuộc trò chuyện trên truyền hình, bà Simpkins đã trải lòng về nỗi đau mất con gái, cũng như hé lộ về tin nhắn cuối cùng Kryst gửi cho bà trước khi nhảy lầu tự tự hồi cuối tháng 1. (XEM CHI TIẾT)

Tình cũ vạch trần sự thật về scandal rò rỉ băng sex với Kim Kardashian

Mới đây, Daily Mail đăng bài phỏng vấn độc quyền với ca sĩ Ray J, tên thật là Ray Norwood. Anh được biết nhiều nhất với tư cách bạn trai cũ của Kim Kardashian, đồng thời là “nam chính” trong cuốn băng sex bị rò rỉ trên Internet năm 2007 giúp tên tuổi bà chủ Skims và show thực tế của gia đình cô “Keeping Up With the Kardashians" nổi tiếng toàn thế giới. Gần đây, tên của Ray J một lần nữa lại “phủ sóng” truyền thông khi xuất hiện cuốn băng sex thứ 2 và được Kim đề cập đến trong show thực tế mới “The Kardashians”. (XEM CHI TIẾT)

Tom Cruise lái trực thăng đến buổi ra mắt phim, nam thần một thời nay đã già

Chiều ngày 4/5, buổi ra mắt một trong những siêu phẩm hành động được mong chờ nhất năm "Top Gun: Maverick" chính thức diễn ra trên một chiếc USS Midway, tàu sân bay mang tính biểu tượng của Hải quân Mỹ, tại cảng San Diego, California. Với tư cách là ngôi sao chính của phim, Tom Cruise biết cách biến mình thành tâm điểm chú ý khi bước xuống từ chiếc trực thăng màu đen có in dòng chữ "Tom Cruise Top Gun: Maverick", vẫy chào mọi người trong bộ Âu phục bảnh bao. Tài tử sinh năm 1962 đã tự mình điều khiển trực thăng đến sự kiện. Được biết, Tom có bằng lái trực thăng từ năm 1994 để có thể thực hiện những pha mạo hiểm trên không cả trong phim lẫn ngoài đời. (XEM CHI TIẾT)