Tình cũ vạch trần sự thật về scandal rò rỉ băng sex với Kim Kardashian

TPO - Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Daily Mail, Ray J lần đầu tiên nói rõ về ồn ào rò rỉ băng sex với bạn gái cũ, ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian.

Mới đây, Daily Mail đăng bài phỏng vấn độc quyền với ca sĩ Ray J, tên thật là Ray Norwood. Anh được biết nhiều nhất với tư cách bạn trai cũ của Kim Kardashian, đồng thời là “nam chính” trong cuốn băng sex bị rò rỉ trên Internet năm 2007 giúp tên tuổi bà chủ Skims và show thực tế của gia đình cô “Keeping Up With the Kardashians" nổi tiếng toàn thế giới.

Gần đây, tên của Ray J một lần nữa lại “phủ sóng” truyền thông khi xuất hiện cuốn băng sex thứ 2 và được Kim đề cập đến trong show thực tế mới “The Kardashians”.

Trong lần đầu tiên lên tiếng về ồn ào đời tư, giọng ca “One Wish” tuyên bố chưa bao giờ sở hữu bản sao của bất kỳ cuốn băng sex nào với bạn gái cũ, thay vào đó anh chỉ giữ những bức ảnh và tin nhắn mà Kim đã gửi cho anh giai đoạn 2002 – 2009.

“Tôi đã ngồi trong bóng tối hơn 14 năm, cho phép gia đình Kardashian dùng tên tôi, lạm dụng tên tôi, kiếm hàng tỷ USD trong ngần ấy thời gian và thảo luận về một chủ đề mà tôi chưa bao giờ thực sự nói đến. Tôi chưa bao giờ bị rò rỉ bất cứ thứ gì. Tôi chưa bao giờ rò rỉ băng sex trong đời. Nó không hề bị rò rỉ, mà là một thỏa thuận, sự hợp tác giữa Kris Jenner (mẹ Kim), Kim và tôi. Chúng tôi luôn là đối tác kể từ khi sự việc này bắt đầu”, Ray J tiết lộ.

Ngôi sao 41 tuổi thừa nhận, quay video sex là ý tưởng của anh và anh đã đề xuất ý tưởng đó với Kim sau khi chứng kiến Paris Hilton đã nổi tiếng nhanh chóng nhờ rò rỉ những thước phim nhạy cảm với tay chơi poker Rick Saloman. Theo Ray J, Kim tán thành và nhờ mẹ cô, bà Kris, liên hệ với Vivid Entertainment – đơn vị phát tán băng sex đầu tiên vào năm 2007.

Sau đó, Kim và Ray J ký một bản hợp đồng, trong đó thỏa thuận về 3 video, gồm hai video có nội dung 18+ và video thứ ba để giới thiệu về băng sex đầu tiên. Cụ thể, băng sex đầu tiên được thực hiện tại khách sạn Esperanza ở Cabo San Lucas, Mexico, vào sinh nhật của Kim năm 2002. Cuốn băng sex thứ 2 quay ở thành phố Santa Barbara, California.

Ông bố hai con cho biết, chỉ có video quay ở Cabo được phát hành công khai và tất cả những đoạn băng thân mật giữa anh và tình cũ được cất giữ trong một chiếc hộp đựng giày dưới giường của Kim tại nhà riêng. “Tôi chắc rằng bây giờ cô ta đã có chiếc giường lớn hơn và chiếc hộp tốt hơn. Đó là cách mọi chuyện xảy ra. Khi gợi ý cho cô ta, tôi chỉ muốn đùa giỡn một chút, nhưng cô ta đã nảy sinh suy nghĩ táo bạo hơn, nói chuyện với mẹ cô ta và câu chuyện trở nên vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi từ đó”, Ray J kể.

Anh cho hay, đã ký bản hợp đồng mà không có sự tư vấn pháp lý, đến lúc hối hận thì không thể sửa lại. Ngôi sao “Love and Hip Hop” nhấn mạnh cuốn băng sex đã hủy hoại sự nghiệp và các mối quan hệ của anh, thậm chí từng khiến anh nảy sinh ý định tự tử.

“Tôi cảm thấy muốn tự tử bởi vì tôi biết sự thật và chứng kiến một gia đình tạo nên đế chế từ lời nói dối mà họ tạo ra. Thật đau lòng và thiếu tôn trọng đối với những người làm nghề giải trí trung thực và nỗ lực với tài năng của họ... Tôi không thể tham gia bất kỳ chương trình truyền hình lớn, có uy tín nào như Dancing with the Stars, America's Got Talent hay các show tương tự vì hình ảnh của tôi. Vì những gì họ tạo ra cho tôi, tôi không được phép ở những nơi đó. Đối với tôi, bản thân như đang đi trên vỏ trứng với suy nghĩ sẽ gặp rắc rối nếu nói ra sự thật. Tôi đã giữ bí mật đó suốt hơn 14 năm qua và nhìn họ làm nhục tôi. Họ ăn mừng sự hủy diệt của tôi”, nam ca sĩ sinh năm 1981 chua chát.

Ngoài day dứt lương tâm, theo Ray J, nguyên nhân quan trọng nhất giúp anh có can đảm phơi bày sự thật là không muốn con gái 3 tuổi Melody nghĩ anh lợi dụng và thiếu tôn trọng phụ nữ.

Về cuốn băng sex thứ 2 được đề cập trong những tập đầu tiên của “The Kardashians”, Ray J tỏ ra giận dữ vì Kanye West khoe khoang việc lấy được máy tính xách tay chứa video “nóng” từ anh, còn tố anh tống tiền.

Nam ca sĩ 8x khẳng định sự thật khác với những gì trên truyền hình. Theo đó, Ray J có đưa cho Kanye West máy tính xách tay, nhưng chỉ chứa những bức ảnh và video ngắn thân mật giữa anh và Kim trong 4 năm yêu nhau. Anh cũng không đòi hay nhận bất kỳ khoản tiền nào, còn vui vẻ giao laptop cho Kanye để xoa dịu nỗi sợ hãi của Kim.

Ray J cũng mỉa mai cảnh quay Kim khóc lóc trong tập mới nhất của “The Kardashians” là “nước mắt cá sấu” bởi cô biết anh không hề giữ bất kỳ thứ gì có thể uy hiếp cô, người duy nhất nắm những cuốn băng sex giữa họ là cô.

Để chứng minh sự trong sạch của bản thân, Ray J cho hay đã chủ động liên lạc với Kim sau một thập kỷ không nói chuyện. Trong tin nhắn gửi qua Instagram, Ray J cầu xin bạn gái cũ ngừng đặt điều rằng anh là người làm rò rỉ băng sex. Đáp lại, bà chủ Skims cố gắng xoa dịu anh bằng các kế hoạch và ý tưởng PR có lợi cho anh.

Cuối cuộc phỏng vấn, Ray J chia sẻ đã sẵn sàng đối mặt với những hậu quả tiếp theo, nhưng trên tất cả anh cảm thấy nhẹ nhõm vì dám vạch trần “lời nói dối lớn nhất trong lịch sử ngành giải trí”.

Hiện, đại diện của Kim Kardashian và Kris Jenner chưa phản hồi về bài phỏng vấn của Ray J.

Tú Oanh