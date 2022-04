Kim Kardashian ngọt ngào bên tình trẻ sau khi khóc với chồng cũ vì cuốn băng sex thứ 2

TPO - Kim Kardashian khiến mạng xã hội “dậy sóng” với bức ảnh ôm ấp tình tứ cùng bạn trai Pete Davidson sau khi hé lộ phản ứng của cô khi nghe tin về cuốn băng sex thứ hai.

Ngày 11/4, Kim Kardashian đăng lên Instagram và Twitter cá nhân hai bức ảnh chụp cùng bạn trai kém 13 tuổi Pete Davidson.

Trong ảnh, bà chủ Skims mặc váy hai dây màu bạc tôn vòng một gợi cảm ăn tối trong quán pizza với Pete. Cặp đôi “chị - em” ôm ấp tình cảm, hết thơm má, lại trao nhau ánh nhìn trìu mến.

Hai bức ảnh lập tức khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”. Chỉ sau vài giờ đăng tải, lượng người nhấn “Thích” đã lên tới con số hơn 6,6 triệu. Đa số, bao gồm cả em gái Kim - Khloe Kardashian, đều bày tỏ sự phấn khích trước màn khoe ân ái của Kim và tình trẻ, cho rằng cặp đôi rất đáng yêu.

Theo Page Six, căn cứ vào trang phục Kim mặc trong bức ảnh có thể đoán được cặp đôi đã hẹn hò sau khi “siêu vòng ba” nước Mỹ tham dự lễ ra mắt “The Kardashians” – chương trình thực tế mới tiếp nối show đã làm nên tên tuổi của Kim và gia đình cô, “Keeping Up With the Kardashians” – hôm 7/4. Cũng như “Keeping Up With the Kardashians”, chương trình thực tế mới tập trung vào cuộc sống của các thành viên trong gia đình Kardashian-Jenner.

Kim và Pete không cùng xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện ngày hôm đó. Tuy nhiên, cánh săn ảnh phát hiện cặp đôi sánh đôi ở hậu trường.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với Variety, người đẹp sinh năm 1980 cho biết, không phản đối việc Pete xuất hiện trong chương trình thực tế mới của cô. Tuy nhiên, tính đến thời điểm đó, nam diễn viên hài chưa có cảnh quay nào trong “The Kardashians”. “Đó không phải là công việc của anh ấy. Nhưng nếu có một sự kiện xảy ra và anh ấy có mặt ở đó, anh ấy sẽ không từ chối máy quay”, cô nói.

Kim khoe ảnh tình tứ với bạn trai không lâu sau khi tập 1 của “The Kardashians” lên sóng. Trong đó, bà mẹ 4 con đã cho thấy phản ứng của cô khi nghe tin đồn về cuốn băng sex thứ hai của cô và bạn trai cũ Ray J.

Theo đó, Kim đã gọi ngay cho luật sư riêng Marty Singer ngay lúc biết quản lý cũ của Ray J là Wack 100 đe dọa phát tán cuốn băng. “Điều này lại xảy ra một lần nữa. Tôi biết những luật sư phù hợp cho lần này và tôi sẽ không để điều này xảy ra với mình một lần nữa. Tôi có tất cả thời gian, tiền bạc và nguồn lực để thiêu rụi họ”, cô bức xúc nói với luật sư Singer.

Ngôi sao thực tế 42 tuổi nhấn mạnh, sẽ không tiếc chi phí để bảo vệ bản thân vì “danh tiếng của tôi và lợi ích của các con tôi”.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với luật sư, Kim gọi cho chồng cũ Kanye West và khóc về scandal “trên trời rơi xuống”.

Hồi tháng 9/2021, Wack 100 (tên thật là Cash Jones) bất ngờ tuyên bố trong một chương trình phát thanh rằng, có “phần hai” của cuốn băng sex của Kim và Ray J bị rò rỉ vào năm 2007. Theo Wack 100, clip này đang được lưu giữ trên máy tính xách tay, có chất lượng hình ảnh tốt hơn clip đầu tiên. Quản lý cũ của Ray J còn tuyên bố, sẽ chỉ đưa đoạn video chưa từng công bố này cho chồng cũ của Kim, Kanye West.

Ngay sau đó, Marty Singer lên tiếng phủ nhận sự tồn tại của clip “nóng” thứ 2 này. Trong khi đó, Ray J tỏ ra giận dữ khi bị lôi kéo vào chuyện thị phi.

Đến tháng 1/2022, Kanye West bất ngờ tiết lộ trong chương trình “Hollywood Unlocked”, đã giúp Kim ngăn chặn đoạn băng sex thứ hai của cô phát tán trên mạng xã hội. Nam rapper cho biết, đã tự mình đi lấy máy tính xách tay từ Ray J trong đêm, rồi bay xuyên đêm để giao cho Kim vào sáng ngày hôm sau.

Theo Kanye, Kim đã rất nhẹ nhõm, đến mức rơi nước mắt, khi nhìn thấy chiếc máy tính xách tay.

Đáp lại, người phát ngôn của Kim “siêu vòng ba” xác nhận có một chiếc máy tính xách tay, nhưng bác bỏ sự tồn tại của nội dung khiêu dâm.

Tú Oanh