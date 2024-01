Showbiz 24/1: Tranh cãi Mỹ Linh hát sai lời nhạc Trịnh là khó chấp nhận

TPO - Một số khán giả cho rằng việc Mỹ Linh, Thu Phương và Uyên Linh hát sai lời ca khúc "Diễm xưa" – nhạc phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn – có thể thông cảm, bao dung được. Nhưng cũng có ý kiến khá gay gắt đánh giá việc hát sai lời là không thể chấp nhận được.

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, nhóm chị đẹp do Thu Phương làm nhóm trưởng trình bày bản mashup Diễm xưa và Đại minh tinh. Tuy nhiên, Mỹ Linh, Thu Phương và Uyên Linh lại hát sai lời nhạc phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khiến khán giả khó chịu.

Bên cạnh một số bình luận cho rằng có thể thông cảm và bao dung được thì vẫn có ý kiến khẳng định việc hát sai lời là không chấp nhận được.

“Hoạt động lâu năm trong nghề mà hát sai lời cho thấy thái độ hoạt động nghệ thuật hời hợt, thiếu tập trung đầu tư cho đứa con tinh thần của mình thì không thể chấp nhận. Hãy làm gương tốt chứ đừng làm gương xấu cho giới trẻ noi theo”, “Ca sĩ hát sai là một sự cẩu thả. Các chị là ca sĩ chuyên nghiệp và từng làm giám khảo thường trách thí sinh sai lời. Việc đầu tiên của một ca sĩ là hát đúng lời rồi mới đến đúng nhịp hay trang phục, phụ họa. Giống như một bài văn trước tiên không có sai chính tả vậy”, “Với danh xưng diva mà hát sai lời thì không còn gì để biện minh được nữa, hãy nhận sai để khán giả thấy được tinh thần cầu thị, dám sai dám nhận”, “Đã là ca sĩ khi biểu diễn ca khúc bất kỳ của nhạc sĩ nào phải tuyệt đối tôn trọng ý tứ, lời ca. Tác giả viết ‘nhỡ mai’ mà hát thành ‘nhớ mãi’, không còn ý nghĩa của bài hát”… là một số nhận xét của khán giả.

Phim ‘Chúng ta của 8 năm sau’ ấn định số tập phát sóng

Theo thông tin từ nhà sản xuất, bộ phim Chúng ta của 8 năm sau dự kiến kết thúc ở tập 48. Hiện tại phim đã chiếu đến tập 35 và diễn biến phim xoay quanh chuyện tình yêu của Dương (Huyền Lizzie), cuộc hôn nhân của Nguyệt (Quỳnh Kool).

Những tập gần đây, bộ phim bị chê dài dòng với một số tình tiết thiếu tự nhiên, thậm chí khiên cưỡng. Hơn nữa, chuyện tình cảm của cặp đôi nam nữ chính diễn biến chậm, quá mờ nhạt và thiếu điểm nhấn.

Gặp lại người yêu cũ sau 8 năm xa cách, Lâm (Mạnh Trường) vẫn chỉ đi theo sau cô như một bóng ma. Lâm thiếu sự quyết đoán và cũng không thể hiện tình cảm của mình một cách rõ ràng. Anh chưa từng chủ động tiếp cận Dương để nối lại tình xưa.

Trong 20 tập phim đã qua, giữa Lâm và Dương không có nhiều tình huống đáng nhớ. Khán giả đặt câu hỏi về mối quan hệ này và cho rằng họ còn mờ nhạt hơn cặp nam nữ phụ là Nguyệt (Quỳnh Kool) và Tùng (B Trần).

Bên cạnh đó, việc biên kịch sa đà vào drama khiến bộ phim bị phản ứng. Sau những biến cố trong cuộc sống, tình yêu, phải khó khăn lắm nhân vật Dương mới quyết định mở lòng đón nhận sự quan tâm của Tuấn (Đức Hiếu). Tuy nhiên, mọi hy vọng vào cuộc sống mới của Dương chợt vụt tắt khi người nhà của Tuấn có mâu thuẫn sâu sắc với ông Quảng – bố Dương.

Những tình huống mới trong phim tiếp tục khiến Dương đi vào bế tắc, tuyệt vọng. Khoảng cách giữa cô và ông Quảng cũng ngày càng lớn hơn. Điều này gây bức xúc cho người xem: “Tại sao phim liên tục đẩy nhân vật chính vào bi kịch, bế tắc và đen tối như vậy? Một bộ phim quá u ám và thất vọng”, “Đến khi nào Dương mới được hạnh phúc? Ông Quảng – một người cha đáng thương hơn đáng trách”, “Liên tục biến cố và hiểu lầm như vậy, làm sao Dương có thể yêu thương bố đẻ của mình”, “Biên kịch cố tình nghĩ ra tình huống để cho Dương và Lâm trở về bên nhau”, “Lâm và Dương nếu có trở lại bên nhau cũng là sự sắp xếp một cách khiên cưỡng”….

Seungri lại đến Việt Nam

Tối 23/1, Seungri xuất hiện ở một sự kiện tại TP.HCM. Cựu thành viên Big Bang mặc vest, chụp ảnh lưu niệm cùng một số sao Việt như Hoa hậu Hà Kiều Anh, rapper Binz…

Những hình ảnh của Seungri lập tức gây chú ý và trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự thắc mắc khi một ca sĩ Hàn Quốc từng vào tù lại được săn đón ở Việt Nam.

Đây là lần thứ hai Seungri tới TP.HCM sau khi ra tù. Vào tháng 7/2023, anh được bắt gặp đi dạo, mua sắm tại một trung tâm thương mại, thậm chí đi quán bar.

Seungri tên thật là Lee Seung Hyun, sinh năm 1990. Anh từng là thành viên nhóm nhạc BigBang. Seungri sở hữu nhiều hit như Strong baby, What can i do, Gotta talk to you… Anh cũng tham gia một số bộ phim: Tuổi 19 của tôi, Đôi mắt thiên thần…

Giữa năm ngoái, Seungri lãnh án 18 tháng tù vì 9 tội danh: tổ chức mại dâm, môi giới mại dâm, đánh bạc, tham ô, vi phạm Đạo luật Giao dịch ngoại hối, vi phạm Đạo luật về Tội phạm tình dục… Seungri được trả tự do sớm hơn dự kiến vào ngày 9/2/2023.