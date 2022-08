Showbiz 18/8: Hình ảnh sexy hiếm thấy của Hồng Diễm gây ‘bão’

TPO - Vốn định hình phong cách kín đáo, nhẹ nhàng nên sự “lột xác” của Hồng Diễm khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Hình ảnh sexy hiếm thấy của Hồng Diễm gây ‘bão’

Trên màn ảnh, Hồng Diễm thường vào vai những người phụ nữ hiền lành, cam chịu. Cho tới khi nhận vai Minh Châu trong phim “Hướng dương ngược nắng”, Hồng Diễm lần đầu thể hiện màu sắc cá tính với phong cách thời trang sang chảnh. Mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1983 chia sẻ bộ ảnh mới với lối làm tóc, trang điểm cũng như trang phục có phần sexy, gợi cảm hiếm thấy. Tháng 10 tới Hồng Diễm trở lại màn ảnh trong phim “Người vợ tốt” cùng Việt Anh.

Danh ca Elvis Phương lần đầu công bố video đám cưới cách đây 40 năm

Trong bức thư ngọt ngào gửi bà xã Lệ Hoa, danh ca Elvis Phương đăng kèm clip đám cưới cách đây gần 40 năm. Ông viết: "Vợ bố ơi! Dù đường không còn dài nhưng điều làm bố hãnh diện và mãn nguyện là bố đã không chọn nhầm người để đi cùng với bố. Yêu vợ nhất đời". Elvis Phương và Lệ Hoa có cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ kéo dài gần 40 năm. Trước đó, danh ca từng chịu cú sốc hôn nhân khi người vợ đầu tiên qua đời vì tai nạn giao thông. (XEM CHI TIẾT)

Chủ tịch Miss World Vietnam lên tiếng về việc Á hậu Bảo Ngọc bị cho là 'lấn át' Hoa hậu

Chỉ sau ít ngày giành ngôi vị Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã bị cho là kém tinh tế mỗi khi xuất hiện. Trước những ý kiến chỉ trích từ dư luận, mới đây, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam đã lên tiếng giải thích cho Bảo Ngọc. Bà Phạm Kim Dung khẳng định, Á hậu Bảo Ngọc cư xử hoàn toàn đúng mực, không có chuyện lấn lướt hoa hậu Mai Phương. (XEM CHI TIẾT)

Diễm Hương chia sẻ về cảnh hôn, cảnh nóng với Bình An: Làm thật nhanh cho đỡ mất thời gian

Bộ phim Gara hạnh phúc đánh dấu lần đầu hợp tác của cặp diễn viên Diễm Hương–Bình An trong mối quan hệ tình ái. Bình An (Quân) dù đã có bạn gái nhưng vẫn cặp kè với Giám đốc Cẩm Khê (Diễm Hương). Vậy nên, trong phim, bộ đôi diễn viên Diễm Hương (Cẩm Khê) và Bình An (Quân) có không ít cảnh thể hiện tình cảm, ngoài những nụ hôn tình tứ, hai diễn viên còn có không ít cảnh “giường chiếu”. (XEM CHI TIẾT)

Mặt mộc của Vương Tổ Hiền khi tham gia khóa tu ở Canada gây tranh cãi

HK01 đưa tin, ngày 13/8, Vương Tổ Hiền được nhìn thấy tham gia một khóa tu Phật giáo ở Vancouver, Canada. Trong bức ảnh do truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) chia sẻ, cựu minh tinh 6x mặc trang phục tăng ni, tóc búi cao, mặt không trang điểm, đang chắp tay cầu nguyện. Hình ảnh mới nhất chụp Vương Tổ Hiền gây sốt mạng xã hội Trung Quốc, với hàng ngàn dân mạng bình phẩm về nhan sắc của “Đệ nhất mỹ nhân châu Á” một thời. (XEM CHI TIẾT)

Angelina Jolie thuê Maddox và Pax Thiên làm việc cho mình

Trong cuộc phỏng vấn với People hôm 17/8, Angelina Jolie tiết lộ đã thuê hai con trai lớn của mình là Maddox (21 tuổi) và Pax Thiên (18 tuổi) làm việc cho mình trên phim trường “Without Blood” – bộ phim thứ hai do Angelina đạo diễn, chuyển thể từ tiểu thuyết của Alessandro Barrico phát hành năm 2002. Theo Jolie, hai con trai là thành viên của đoàn phim, làm việc trong bộ phận trợ lý đạo diễn. Điều này có nghĩa là Angelina là sếp trực tiếp của Maddox và Pax Thiên vì cô là đạo diễn. (XEM CHI TIẾT)

Tiên cá Emma McKeon - bạn gái của tình cũ Miley Cyrus khoe cơ bụng 6 múi đáng ngưỡng mộ

Dailymail đăng tải loạt ảnh nữ kình ngư người Australia diện bikini đen, khoe vóc dáng săn chắc và cơ bụng 6 múi hoàn hảo trong kỳ nghỉ ở Venice, Ý mới đây với bạn trai Cody Simpson. Emma McKeon sinh năm 1994, là nữ hoàng môn bơi lội tại Olympic Tokyo năm ngoái, là người mang về nhiều HCV nhất cho đoàn thể thao Australia với 4 HCV và 3 HCĐ. Cô và Cody Simpson kém 3 tuổi - bạn trai cũ của ngôi sao nhạc pop Miley Cyrus - vừa công khai chuyện tình cảm vào tháng 7 vừa qua. Cả hai đã hẹn hò bí mật vài tháng trước đó. (XEM CHI TIẾT)