Showbiz 17/4: Hòa Minzy phản ứng khi bị ghép đôi với cầu thủ Văn Toàn

TPO - Nguyên nhân nữ diễn viên Trung Quốc ngã tử vong ở độ cao 10 m, bằng chứng Rosé (BlackPink) hẹn hò tài tử hơn 17 tuổi... là những tin tức đáng chú ý ngày 17/4.

Là bạn bè thân thiết lâu năm dù không làm chung lĩnh vực, Hòa Minzy đã có buổi gặp gỡ và tổ chức sinh nhật lần thứ 27 cho cầu thủ Văn Toàn trong chuyến công tác đến Hàn Quốc. Trong đoạn video đăng tải trên TikTok, giọng ca Thị Mầu tặng nam cầu thủ áo khoác, cùng với đó là sự xuất hiện của Erik và Đức Phúc.

Bức ảnh chụp cùng Hòa Minzy trên trang cá nhân do Văn Toàn đăng tải hút gần 100 nghìn lượt thích và hàng trăm bình luận của khán giả. Nhiều người nhiệt tình “đẩy thuyền”, cho rằng cả hai đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.

Trước những ý kiến này, nữ ca sĩ thông báo cô sẽ xóa clip nếu vẫn xảy ra tình trạng ghép đôi.

"Không ai ghép cặp hay đẩy thuyền gì nha, không là xóa clip luôn đó. Đang vui mà tự nhiên yêu đương gì", Hòa Minzy bày tỏ quan điểm rõ ràng trong mối quan hệ với Văn Toàn.

Về phía Văn Toàn, cầu thủ thuộc biên chế CLB Seoul E-land (giải đấu K.League 2) hài hước cho biết anh không dám tưởng tượng nếu hẹn hò Hòa Minzy.

Đầu năm 2022, Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải “đường ai nấy đi” sau nửa thập kỷ gắn bó. Sau tan vỡ, nữ ca sĩ nhận trách nhiệm làm mẹ đơn thân chăm sóc con trai. Nữ ca sĩ cho biết hiện tại cô có đầy đủ vật chất nhưng vẫn mong cầu hạnh phúc. Trên mạng xã hội, giọng ca sinh năm 1995 thoải mái chia sẻ cuộc sống cùng bé Bo – 4 tuổi.

Nguyên nhân nữ diễn viên Trung Quốc ngã tử vong ở độ cao 10 m

Ngày 17/4, đại diện của công ty tổ chức sự kiện nói vợ chồng Trương xảy ra mâu thuẫn trước giờ diễn. Trong lúc tức giận, người vợ không thắt dây an toàn nên tai nạn không may xảy ra. Trái lại, Trương phủ nhận sự việc trên The Paper, anh nói hai vợ chồng hầu như không cãi nhau, lâu nay vẫn hạnh phúc. Cả hai đều là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

Theo Red Star News, người của chính quyền thị trấn nói rằng màn trình diễn không bảo đảm các biện pháp an toàn. Thông tin trích từ People's Concerned Report., người dẫn chương trình nói tiết mục nhào lộn không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào và diễn viên sẽ biểu diễn những màn nhào lộn chân thực nhất. (Đọc chi tiết)

Bằng chứng Rosé (BlackPink) hẹn hò tài tử hơn 17 tuổi

Ngày 16/4, bài đăng có tiêu đề "bằng chứng chứng minh Kang Dong Won và Rosé đang hẹn hò" thành chủ đề hot trên trang cộng đồng trực tuyến. Bài đăng đưa ra nhiều bằng chứng hai nghệ sĩ có nhiều điểm tương đồng như quần áo đôi, dùng đồ đôi, cùng nhau tham gia sự kiện và có những người bạn chung…

Tin đồn tình cảm bùng nổ từ bức ảnh cặp sao tụ tập bạn bè tại nước ngoài. Những món đồ như dây chuyền đôi, áo khoác đôi được fan soi ra.

Cư dân mạng bày tỏ sự bất ngờ khi cả hai chênh lệch tuổi khá lớn, nam diễn viên hạng A hơn giọng ca chính của BlackPink 17 tuổi. Một số fan khá tức giận, cho rằng đây là tin giả.

Ngoài ra, một số người khẳng định bạn của họ đã trực tiếp chứng kiến Kang Dong Won và Rosé hẹn hò tại quán rượu ở khu phố Cheongdam của Gangnam cách đây vài tháng hay cả hai được bắt gặp tham gia hội chợ nghệ thuật được tổ chức tại COEX, Seoul vào năm 2022. (Đọc chi tiết)

Nam diễn viên Trung Quốc thừa nhận ngủ với nhiều ông lớn

Ngày 16/4, Sohu đưa tin nam diễn viên Triệu Dịch Khâm bị bạn gái cũ Thang Mộng Hân tung đoạn ghi âm tố từng ngủ với nhiều ông lớn để mang hộ khẩu Bắc Kinh và có được vị thế trong giới showbiz. Người bạn gái này còn vạch trần chuyện Triệu Dịch Khâm ngoại tình trong lúc còn quan hệ yêu đương với cô.

Sự việc bắt đầu từ năm 2019 khi biên kịch Vu Chính lên tiếng chuyện nghệ sĩ dưới trướng là Triệu Dịch Khâm bị bạn gái cũ Thang Mộng Hân uy hiếp, đòi 1 triệu NDT (hơn 145.000 USD), nếu không sẽ tung ảnh riêng tư.

Mộng Hân sau đó đăng đàn tố ngược công ty quản lý của Triệu Dịch Khâm quấy rối, đe dọa cô và cho rằng nam diễn viên cố tình bóp méo sự thật chuyện cô cầu xin anh quay lại. (Đọc chi tiết)

Khán giả Việt vỡ mộng vì ‘ca sĩ TikTok’

Trên một sân khấu nổi tiếng ở Đà Lạt, Phạm Lịch lần đầu hát live Là anh. Trong video đăng ở YouTube, khán giả phản hồi tích cực về phần thể hiện của nữ vũ công. Một ý kiến nhận định: "Lần hiếm hoi Phạm Lịch lên sân khấu, hát như thế là ổn, dù vẫn còn nhiều điểm khuyết về nhả chữ, lấy hơi".

Nhưng, đó chưa phải là màn hát live thật sự của Phạm Lịch, bởi phần âm thanh đã được xử lý trước khi lồng vào video.

Trường hợp của Phạm Lịch tương tự Chu Thúy Quỳnh - một giọng hát có âm sắc độc đáo, nội lực căng tràn khi bước ra từ studio. Còn trên sân khấu live, Thúy Quỳnh lộ rõ trình độ của một giọng ca bản năng, thiếu sự mềm mại giống sản phẩm gốc. (Đọc chi tiết)