Nguyên nhân nữ diễn viên Trung Quốc ngã tử vong ở độ cao 10 m

TPO - Nữ nghệ sĩ xiếc Trung Quốc không qua khỏi sau cú ngã đầu xuống đất trong màn biểu diễn cùng chồng tối 15/4. Nguyên nhân đưa ra từ người chồng và đơn vị tổ chức chưa ăn khớp.

Theo truyền thông Trung Quốc, nữ nghệ sĩ xiếc 37 tuổi đã ngã từ độ cao 10 m và không qua khỏi trong màn biểu diễn xiếc cùng chồng, họ Trương tại huyện Vĩnh Kiều, An Huy.

Trong đoạn clip ghi lại, cô và chồng được cẩu lên cao, cùng thực hiện động tác đu người, tuy nhiên cô bám không chắc và rơi ngã tử vong. Cô qua đời sau một ngày xảy ra tai nạn dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.

Nguyên nhân nữ diễn viên xiếc rơi từ độ cao 10 m

Ngày 17/4, đại diện của công ty tổ chức sự kiện nói vợ chồng Trương xảy ra mâu thuẫn trước giờ diễn. Trong lúc tức giận, người vợ không thắt dây an toàn nên tai nạn không may xảy ra. Trái lại, Trương phủ nhận sự việc trên The Paper, anh nói hai vợ chồng hầu như không cãi nhau, lâu nay vẫn hạnh phúc. Cả hai đều là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề.

Theo Red Star News, người của chính quyền thị trấn nói rằng màn trình diễn không bảo đảm các biện pháp an toàn. Thông tin trích từ People's Concerned Report., người dẫn chương trình nói tiết mục nhào lộn không có bất kỳ biện pháp bảo hộ nào và diễn viên sẽ biểu diễn những màn nhào lộn chân thực nhất.

Các học viên xiếc trả lời trên The Paper rằng các biện pháp an toàn trên cao của các buổi biểu diễn xiếc thường bị hạn chế, hầu như không có dây an toàn, lưới an toàn được sử dụng.

Một học viên nói: “Những màn nhào lộn trên cao có nhiều hạn chế, và không phải tất cả đều có biện pháp an toàn đảm bảo. Chúng tôi đang tự đùa giỡn với tính mạng và phải tự chịu trách nhiệm cho chính mình”.

Theo những nghệ sĩ xiếc lành nghề, khi đã biểu diễn thành thục họ thường không đeo dây bảo hộ và phụ thuộc vào sự tin tưởng giữa những người phối hợp. Một số cho hay nếu dùng dây thừng bảo hộ, việc thực hiện các động tác trên không sẽ khá khó khăn. Họ chỉ dùng vào những trường hợp nhất định, ví dụ như luyện tập mệt mỏi.

Vụ việc nữ nghệ sĩ xiếc 37 tuổi qua đời vẫn được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nhiều tai nạn xiếc trên cao do không đảm bảo an toàn

Quận Vĩnh Kiều, thành phố Tô Châu được mệnh danh là "Quê hương của xiếc" nổi tiếng ở Trung Quốc. Vào thời kỳ thịnh vượng, ở Vĩnh Kiều có hơn 400 đoàn xiếc, với 20.000 nhân viên, chủ doanh nghiệp, thu nhập hàng năm hơn 400 triệu NDT, chiếm 70% thị phần biểu diễn xiếc toàn quốc.

Nhào lộn trên cao là loại hình nghệ thuật đòi hỏi kỹ năng cao, người diễn viên cần hoàn thành nhiều động tác khó, phải được đào tạo chuyên nghiệp và áp dụng các biện pháp an toàn nghiêm ngặt. Tuy nhiên, ngay cả khi đầy đủ các biện pháp an toàn, những màn trình diễn tầm cao vẫn tiềm ẩn những rủi ro nhất định.

Vào tháng 9/2022, cảnh “thót tim” xảy ra tại buổi biểu diễn nhào lộn ở Tô Châu. Một cô gái bất ngờ ngất xỉu khi đang thực hiện màn nhào lộn treo người trên không, rất may cô đã tỉnh lại sau khi được đưa xuống mặt đất.

Ngày 1/8/2020, một diễn viên nhào lộn 28 bị ngã từ giá đỡ cao 8 m, bị thương ở đầu và hôn mê sâu. Theo khán giả, những diễn viên xiếc đã không đeo khóa an toàn và màn trình diễn của đoàn vẫn tiếp tục sau vụ tai nạn.

Theo tờ Worker's Daily, những người trong ngành cho biết các đoàn xiếc chuyên nghiệp của Trung Quốc coi trọng việc bảo vệ diễn viên, hiếm khi xảy ra những tai nạn tương tự. Khi biểu diễn trên cao, diễn viên xiếc thường yêu cầu được bảo vệ bằng cách buộc dây an toàn hoặc giăng lưới an toàn trên mặt đất. Thông thường khi biểu diễn, diễn viên không đeo dây an toàn, nhưng đều đảm bảo có biện pháp bảo vệ trên mặt đất, đó là lưới an toàn.