Showbiz 17/12: Đám cưới diễn viên Ngọc Thuận và vợ kém 17 tuổi

TPO - Đám cưới Ngọc Thuận và vợ trẻ diễn ra ngày 17/12 tại TP.HCM, quy tụ dàn sao Việt như NSND Hồng Vân, NSƯT Thành Lộc, diễn viên Huy Khánh, Lê Phương, Thúy Diễm, Lương Thế Thành…

Chiều 17/12, lễ cưới diễn viên Ngọc Thuận và bà xã kém 17 tuổi diễn ra tại nhà riêng. Vợ Ngọc Thuận tên Bích Ngọc, sinh năm 2003, mới tốt nghiệp phổ thông. Ngọc Thuận cho biết cả hai tình cờ gặp gỡ và dần cảm mến rồi đi đến tình yêu. “Sau đó, tôi đã đến nhà xin phép ba mẹ Ngọc cho hai đứa tiến tới hôn nhân. Tuy chênh lệch tuổi tác, chúng tôi không gặp trở ngại gì từ khi yêu cho đến lúc làm vợ chồng. Mối quan hệ của tôi và vợ được cả hai bên gia đình ủng hộ, vun vén”, Ngọc Thuận chia sẻ.

Sau lễ rước dâu, Ngọc Thuận tổ chức tiệc cưới tại khách sạn ở TP.HCM. Dàn khách mời gồm nhiều sao Việt như NSND Hồng Vân, NSƯT Thành Lộc, vợ chồng Lê Phương, Thúy Diễm - Lương Thế Thành, BB Trần, Huy Khánh, Nam Cường, Trương Minh Quốc Thái…

MC Đức Bảo hồi hộp đứng chung sân khấu với danh ca Christina Aguilera

Đức Bảo trở thành người dẫn chương trình song ngữ Lễ trao giải VinFuture 2022 diễn ra tối 20/12 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Chia sẻ với Tiền Phong về vai trò MC trong sự kiện này, MC Đức Bảo cho biết: “Cảm giác của tôi khi dẫn lễ trao giải này không giống bất cứ chương trình nào tôi từng thực hiện. Giải thưởng ra đời với ý nghĩa nhân văn “khoa học phụng sự nhân loại”, khiến tôi đứng trên sân khấu vinh danh những học giả vĩ đại nhất thế giới, cảm thấy mình cũng đang đóng góp phần nào đó cho người Việt Nam”.

Những nghệ sĩ như Christina Aguilera - chủ nhân của 5 giải Grammy, 2 giải Grammy Latin và Ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, nhạc trưởng Honna Tetsuji, NSƯT Bùi Công Duy, nghệ sĩ Đồng Quang Vinh… và dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam có mặt tại lễ trao giải.

Công Lý ở hậu trường tập Táo quân 2023

Tối 16/12, chương trình Táo quân 2023 bắt đầu tập luyện. Theo hình ảnh hậu trường được NSƯT Chí Trung chia sẻ, dàn diễn viên gồm NSND Công Lý, nghệ sĩ Vân Dung, Quang Thắng, Trung Ruồi… và đạo diễn Đỗ Thanh Hải.

Trước đó, phía NSND Công Lý từng xác nhận với Tiền Phong trở lại trong chương trình Táo quân 2023. Tuy nhiên, chưa có kịch bản và vai diễn cụ thể dành cho nam nghệ sĩ. Hiện tại, sức khỏe NSND Công Lý đã hồi phục nhưng chưa thể đáp ứng với cường độ biểu diễn và luyện tập như xưa.

Hoàng tử Harry bị gọi là kẻ phản bội lạnh lùng

Các nhà bình luận của Anh đồng loạt chỉ trích Hoàng tử Harry sau khi phần 2 của bộ phim tài liệu "Harry & Meghan" lên sóng. Trong đó, nhà báo Piers Morgan mô tả cựu thành viên Hoàng gia Anh là “kẻ phản bội lạnh lùng với gia đình và đất nước mình”.

Người dẫn chương trình của GB News, bà Nana Akua, phẫn nộ đến mức kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc để tước bỏ mọi tước hiệu của cặp đôi hoàng gia thoát ly, bao gồm cả quyền thừa kế của Harry với tư cách hoàng tử. MC 51 tuổi gọi bộ phim tài liệu 6 tập là "đáng hổ thẹn", còn cáo buộc Harry và Meghan đang phạm tội phản quốc.

Diễn viên 73 tuổi đóng vai 14 tuổi trong 'Avatar 2'

Ngày 17/12, Metro đưa tin về vai diễn đặc biệt của diễn viên Sigourney Weaver. Cụ thể, trong Avatar: The Way of Water, Weaver đóng vai nhân vật người ngoài hành tinh Kiri, 14 tuổi. Ở ngoài đời, nữ diễn viên đã 73 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác giữa ngoài đời và trong phim của Weaver khiến khán giả thích thú.

Chia sẻ về vai diễn Kiri, Weaver cho biết bà đã hồi ức lại quá khứ, thúc đẩy mình nhập vai tốt hơn.

"Tôi thường mặc áo cổ lọ màu đen và áo liền quần da lộn màu xanh ô liu. Tôi nghĩ đó là thời đại tuyệt vời. Trẻ em ở độ tuổi đó rất giàu trí tưởng tượng. Chúng rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương, dễ xúc động và chúng nhìn mọi thứ rất rõ ràng. Tôi đã cố gắng để mình có được cảm xúc của độ tuổi này và truyền vào nhân vật của mình", Weaver nói.