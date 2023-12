Showbiz 16/12: Lễ ăn hỏi của Diễm My 9X

TPO - Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn làm lễ ăn hỏi sáng 16/12. Nhiều sao Việt đảm nhận vai trò phù dâu như Võ Hoàng Yến, Minh Tú, lan Ngọc, Thùy Anh, Ái Phương, Diệu Nhi…

Sáng 16/12, Diễm My 9x và bạn trai doanh nhân Vinh Nguyễn làm lễ ăn hỏi tại tư gia của cô dâu ở TPHCM. Dàn phù dâu gồm các đồng nghiệp thân thiết của cô dâu như siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Minh Tú, Lan Ngọc, Thùy Anh, Ái Phương, Diệu Nhi…

Trong khi đó dàn phù rể gồm bạn thân của cô dâu, chú rể như nhiếp ảnh gia Thiên Minh, nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn.

Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn gặp nhau lần đầu khi cùng dự một liên hoan phim tại Melbourne. Họ cảm mến nhau và bắt đầu hẹn hò.

Nữ diễn viên chia sẻ tình yêu của họ trải qua nhiều thử thách trước khi đi đến hôn nhân. Thời gian đầu, cô chấp nhận yêu xa nhưng sau đó nói lời chia tay. Cuối cùng, trải qua tan vỡ và rạn nứt, cặp đôi quyết định hàn gắn vì thấy "không thể sống thiếu nhau".

Diễm My 9X cho biết cô hạnh phúc vì có chồng thấu hiểu công việc, biết cách quan tâm, chăm sóc. Cô học được ở anh tính kỷ luật, sự ngăn nắp, mềm mại, bớt nóng tính hơn trước.

Diễm My 9X tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, quê TPHCM. Nghệ danh "9X" được cô dùng để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Cô đóng phim từ lúc 5 tuổi, từng tham gia các phim điện ảnh Gái già lắm chiêu 1, Chạy đi rồi tính, Cô Ba Sài Gòn, 1990.

Ngọc Hằng đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa

Chung kết Hoa hậu Liên lục địa diễn ra tối 15/12 (giờ Ai Cập). Đại diện Việt Nam là Lê Nguyễn Ngọc Hằng đạt ngôi vị Á hậu 2. Ngôi vị hoa hậu thuộc về đại diện Thái Lan, Á hậu 1 là đại diện Mexico. Các danh hiệu Á hậu 3, 4, 5, 6 lần lượt thuộc về thí sinh đến từ Serbia, Colombia, Nga và Sierra Leone.

Đại diện Việt Nam được gọi tên vào Top 7 cùng danh hiệu Miss Intercontinental Asia & Oceania 2023. Sáu cái tên còn lại là Thái Lan (Power of Beauty), Serbia (giải bình chọn), Sierra Leone (châu Phi), Nga (châu Âu), Colombia (Nam Mỹ), Mexico (Bắc Mỹ).

Trong phần thi ứng xử, Ngọc Hằng nhận câu hỏi "Điều gì khiến bạn trở nên khác biệt với những người đẹp cạnh tranh trên sân khấu trong đêm nay?".

Lý Nhược Đồng chia sẻ khoảnh khắc cuối với Châu Hải My

Sự ra đi đột ngột của Châu Hải My ở tuổi 57 là cú sốc lớn của showbiz Hoa Ngữ vào cuối năm 2023. Nhiều người nổi tiếng bày tỏ tiếc thương, gửi lời tiễn biệt đến nữ diễn viên xấu số trên tài khoản mạng xã hội, trong đó có Lý Nhược Đồng.

Trên trang cá nhân, Lý Nhược Đồng đăng bức ảnh chụp cùng Châu Hải My, kèm theo lời nhắn: "Tôi rất sốc và buồn khi biết tin. Chúng tôi gặp nhau ở nơi làm việc vào cuối tháng 10, nhưng không ngờ đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Chúc bạn có chuyến hành trình bình an nhé, bạn cũ của tôi. Cầu mong thiên đường không còn đau đớn".

Lê Tư gây tranh cãi sau khi đăng video khoe cơ bắp

Dù rút lui khỏi giới giải trí hơn 10 năm qua, Lê Tư không chọn cách biến mất hoàn toàn khỏi tầm nhìn của công chúng như nhiều người nổi tiếng khác. Cô thường xuyên cập nhật hình ảnh mới trên tài khoản Instagram, chia sẻ về công việc và cuộc sống thường ngày.

Ở tuổi 52, Lê Tư có cuộc sống phong phú, nhiều màu sắc. Cô cân bằng giữa chăm sóc gia đình, kinh doanh và tận hưởng cuộc sống cá nhân. Hơn thế, thời gian dường như bỏ quên Đệ nhất mỹ nhân TVB. Cô sở hữu ngoại hình trẻ trung, nuột nà bất chấp tuổi U55. Một trong những bí quyết của nàng Triệu Mẫn là chăm chỉ tập thể dục.

Ảnh David Beckham cởi trần sửa tivi gây sốt

Ngày 15/12, trên trang cá nhân, Victoria Beckham đăng khoảnh khắc chồng nằm dưới sàn nhà sửa TV. Trong ảnh, anh cởi trần, chỉ mặc mỗi quần boxer. "Hôm nay nhà có thợ điện đến sửa TV", nhà thiết kế thời trang viết, gắn thẻ Beckham.

Bức ảnh Beckham mặc kiệm vải nhận hơn một triệu lượt thích sau hơn nửa ngày, kèm theo hàng chục nghìn bình luận tương tác của người hâm mộ.