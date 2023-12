Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh sau khi nghỉ việc

TPO - Sau hơn một năm xảy ra lùm xùm đời tư, diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đều có thay đổi trong cuộc sống, công việc. Trong khi Hồng Đăng thoải mái hoạt động mạng xã hội, Hồ Hoài Anh giữ im lặng, hầu như không lộ diện.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đều được đại diện Nhà hát Kịch Hà Nội và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam xác nhận đã xin nghỉ việc. Trước đó, Hồ Hoài Anh là giảng viên chuyên ngành đàn bầu tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Về Hồng Đăng, anh công tác ở Nhà hát Kịch Hà Nội từ năm 2008. Tên nam diễn viên cũng không còn thấy trên trang web nhà hát dù các nghệ sĩ đã mất, nghỉ hưu đều được lưu trữ.

Năm 2022, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh vướng vào lùm xùm khi du lịch tại đảo Mallorca, Tây Ban Nha. Hai nghệ sĩ lựa chọn cách im lặng suốt thời gian dài. Đến nay, Hồ Hoài Anh tiếp tục theo đuổi nghệ thuật trong khi Hồng Đăng chuyển hướng sang kinh doanh. Hồ Hoài Anh kín tiếng về cuộc sống đời tư, khác với Hồng Đăng khá thoải mái chia sẻ về gia đình, công việc kinh doanh trên trang cá nhân.

Hồng Đăng chuyển hướng sang kinh doanh, tận hưởng cuộc sống bên vợ con

Hồng Đăng từ ngôi sao nổi tiếng bậc nhất của màn ảnh nhỏ phía Bắc phải lui về ở ẩn sau ồn ào. Gần một tháng sau scandal, nam diễn viên bất ngờ đăng tải loạt ảnh trong chuyến đi phượt cùng bạn bè.

Thời gian này, nam diễn viên Người phán xử dành thời gian lấn sang lĩnh vực bất động sản, kinh doanh ôtô, phụ giúp việc buôn bán của vợ… Anh thoải mái trò chuyện với bạn bè và người hâm mộ trên mạng xã hội.

Một số hình ảnh cho thấy Hồng Đăng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với những đồng nghiệp như Mạnh Trường, Bình An, Trung Ruồi… nhưng chưa có động thái nào cho thấy anh sẽ quay lại màn ảnh nhỏ.

Không chỉ vậy, Hồng Đăng đăng tải nhiều hình ảnh hạnh phúc bên gia đình, anh dành những lời ngọt ngào cho nửa kia. Dịp kỷ niệm 14 năm bên nhau, nam diễn viên chia sẻ bức hình bên vợ cùng lời nhắn: "Tròn 14 năm nắm tay bạn ấy cùng đi qua những ngày giông bão… Cảm ơn em!".

Về phía Anh Đào – vợ Hồng Đăng - từng ẩn ý trải lòng rằng những chuyện không vui đã qua thì điều bình an sẽ đến: "Đi qua sóng gió, mới nhận ra rằng, cuối cùng điều bình an nhất chính là sự cân bằng trong chính tâm hồn, là biết chấp nhận buông bỏ những muộn phiền và tìm nơi an trú trong chính trái tim mình".

Hồ Hoài Anh kín tiếng, nghi vấn rạn nứt hôn nhân với Lưu Hương Giang

Trái với Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh “bặt vô âm tín” thời gian dài. Nhạc sĩ có thời gian nghỉ việc không lương trước khi nghỉ hẳn ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật nhưng không xuất hiện trước truyền thông. Anh từng được bắt gặp dự đêm nhạc của Mars Anh Tú, có tên trong đội ngũ ê-kíp sản phẩm concert của Hoàng Thùy Linh…

Đời tư của nhạc sĩ và Lưu Hương Giang khiến khán giả quan tâm. Nữ ca sĩ chia sẻ nhiều video, hình ảnh bên hai con gái và không nhắc đến chồng.

Kênh YouTube mang tên "Gia đình Giang Hồ" có hơn 51.000 người theo dõi đã đổi tên thành "NaSu's Memories" (Tạm dịch: Kỷ niệm của NaSu) khiến dấy lên tin đồn cả hai đã “đường ai nấy đi”.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Lưu Hương Giang né tránh nhắc đến chồng: "Tôi nghĩ khó khăn sẽ không bao giờ ngừng lại. Bản thân tôi không chỉ một mà nhiều lần muốn gục ngã trước những khó khăn. Phải trải qua giai đoạn đó thì mới viết được những câu chuyện như thế.

Cách để giữ tâm thế an yên tốt nhất là đón nhận mọi điều một cách tích cực. Khi mình an yên thì mọi quyết định mới sáng suốt. Đến bây giờ, vẫn còn nhiều khó khăn ở phía trước nhưng tôi nghĩ những gì đã qua, có thể là khó khăn nhất cuộc đời mình rồi. Trải qua từng đó chuyện rồi, tôi nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Đó là cách tôi luyện cho bản thân giữ tâm thế vững vàng, đi tiếp con đường của mình, dù cho có cô đơn, vất vả hơn".

Trong lần Lưu Hương Giang ra mắt ca khúc mới sau nhiều năm vắng bóng, Hồ Hoài Anh không có mặt. Nữ ca sĩ được khen khéo léo và văn minh khi nhắc về người bạn đời: "Tôi biết nhiều khán giả yêu quý các sản phẩm tôi thực hiện cùng Hồ Hoài Anh suốt thời gian dài. Anh vẫn là người tôi rất biết ơn dù bất kỳ chuyện gì xảy ra. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về quyết định của mình. Tôi nghĩ khi anh Hồ Hoài Anh nhìn thấy những thành quả này, chắc anh cũng rất vui”.