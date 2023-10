ShopeeFood 'đổ bộ' miền Tây, mạnh tay tung ưu đãi cho người dùng

Đặt chân đến Mỹ Tho, Long Xuyên,Tân An và mang theo rất nhiều ưu đãi độc quyền, ứng dụng đặt món ShopeeFood thể hiện rõ định hướng mở rộng dịch vụ về khu vực các tỉnh miền Tây.

Sau màn đổ bộ hoành tráng tại Phan Thiết và Quy Nhơn vào cuối tháng 8 vừa qua, ShopeeFood tiếp tục tiến về phương nam và chọn “đóng đô” ở ba thành phố lớn nằm ở vùng đồng bằng sông Mê Kông. Không xa lạ, đó chính là TP. Mỹ Tho thuộc tỉnh Tiền Giang, TP. Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang và TP. Tân An thuộc tỉnh Long An.

Sau khi thông tin này được công bố, ShopeeFood cũng nhanh chóng ghi tên mình vào danh sách các ứng dụng đặt món có tốc độ mở rộng “thần tốc” nhất tại thị trường Việt Nam, phủ sóng liên tiếp tại 7 tỉnh thành tính từ đầu năm 2023 cho đến nay.

Truy cập ShopeeFood trên ứng dụng Shopee vào lúc này, người dùng tại ba thành phố trên có thể tìm thấy đa dạng món ngon từ Á sang Âu cùng hàng trăm thương hiệu nổi tiếng như KFC, Jollibee, Phúc Long, Highlands Coffee,… Đặc biệt, nhiều món ăn nổi tiếng tại các tỉnh miền Tây như cơm tấm Long Xuyên, bún cá Châu Đốc, hủ tiếu Mỹ Tho, cá lóc nướng trui… cũng xuất hiện đầy đủ trên ứng dụng, giúp người dùng địa phương và du khách ghé thăm có thể thưởng thức đặc sản một cách dễ dàng chỉ qua một vài thao tác.

Cụ thể, tín đồ ăn uống tại mỗi thành phố sẽ được tặng voucher 30.000 đồng cho các đơn hàng ShopeeFood có giá trị từ 30.000 đồng trở lên. Chỉ cần truy cập ShopeeFood trên ứng dụng Shopee, chọn món yêu thích và đi đến bước thanh toán, loạt mã giảm giá đã có sẵn trong kho Voucher để người dùng sử dụng trong thời gian ưu đãi còn hiệu lực. Bên cạnh đó, thông tin ShopeeFood sắp sửa tung “cơn mưa trà sữa” 0 đồng cùng rất nhiều voucher đính kèm trong vài ngày tới cũng đang khiến người dùng tại Mỹ Tho, Long Xuyên và Tân An hết sức trông đợi.

Trong thời gian chờ đợi ưu đãi bất ngờ này, cộng đồng yêu ẩm thực tại ba thành phố này có thể sử dụng ngay bộ siêu voucher Vạn Năng trị giá từ 30.000 đồng đến 130.000 đồng, xuất hiện đều đặn vào hai khung 10 giờ sáng và 2 giờ chiều mỗi ngày trên ứng dụng ShopeeFood.

Không dừng lại tại đó, từ nay đến hết ngày 22.10, người dùng ShopeeFood tại Mỹ Tho, Long Xuyên và Tân An cùng lúc sẽ được tiếp cận hàng loạt ưu đãi mừng Ngày phụ nữ Việt Nam 20.10 như săn combo đồng giá 120.000 đồng, freeship đến 45.000 đồng, bộ sưu tập món giảm 50%, ưu đãi giảm đến 210.000 đồng vô cùng hấp dẫn.

Đừng chần chờ gì nữa, truy cập ShopeeFood trên ứng dụng Shopee hoặc tải app tại App Store và CH Play ngay hôm nay để tận hưởng toàn bộ chương trình khuyến mãi trong dịp ShopeeFood “khai trương” địa điểm đổ bộ mới nhé bạn ơi!