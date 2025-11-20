Shopee dẫn đầu xu hướng giải trí, từ series phái sinh của chương trình thực tế đến đại nhạc hội triệu view

Việc liên tục hợp tác với các tên tuổi nghệ sĩ, KOL và các chương trình thực tế nổi tiếng, mới nhất là series phái sinh "Bữa Cơm Haha" được phát sóng trên Shopee Video, đang trở thành công cụ chiến lược giúp Shopee mở rộng tệp khách hàng và gia tăng mức độ gắn kết với người dùng dịp cuối năm.

Sự phát triển mạnh mẽ của các chương trình thực tế và nội dung gắn với nghệ sĩ nổi tiếng đang mở ra nhiều cơ hội mới cho những hoạt động giải trí trên nền tảng số. Không đứng ngoài xu hướng, Shopee đã chủ động bắt tay với những chương trình có sức lan tỏa cùng dàn ngôi sao được yêu thích, mang đến những trải nghiệm giải trí đa điểm chạm, thu hút đông đảo người xem và tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ.

Mở rộng nội dung giải trí dài hạn với series "Bữa Cơm Haha"

Bên cạnh các chương trình giải trí gắn với các dịp sale lớn, Shopee bắt đầu phát triển những nội dung giải trí dài hạn nhằm duy trì mức độ gắn kết của người dùng. Nhận thấy sự quan tâm mạnh mẽ của khán giả dành cho chương trình thực tế “Gia đình Haha” cũng như nhu cầu theo dõi thêm các nội dung liên quan, Shopee đã hợp tác với chương trình để cho ra mắt series phái sinh mới “Bữa Cơm Haha” tại Shopee Video đầu tháng 11 vừa qua. Thời điểm này đặc biệt phù hợp khi chương trình chính vừa khép lại, mùa mới vẫn chưa lên sóng và sức nóng vẫn không hạ nhiệt, giúp series phái sinh duy trì được sự quan tâm của cộng đồng người xem.

Nhờ sở hữu lượng người hâm mộ lớn và dàn diễn viên quen thuộc như Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm hay Duy Khánh, “Bữa Cơm Haha” nhanh chóng nhận được sự chú ý ngay từ những ngày đầu phát sóng. Các nội dung liên quan đến chương trình đã ghi nhận hơn 14 triệu lượt tiếp cận và 250 nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội, phản ánh rõ mức độ quan tâm của cộng đồng đối với series này.

Lượng tương tác cao trên các trang mạng xã hội cho thấy sức lan tỏa của “Bữa Cơm Haha” và hiệu ứng tích cực từ các nội dung liên quan đến chương trình.

Đồng thời, “Bữa Cơm Haha” được xây dựng theo định dạng video ngắn và lên sóng đều đặn vào lúc 20H mỗi ngày trên Shopee Video. Việc duy trì lịch phát sóng cố định giúp nền tảng xây dựng được tệp người xem trung thành qua từng tập phát hành. Nhịp phát hành liên tục giúp người xem luôn có nội dung mới để theo dõi, từ đó gia tăng mức độ gắn bó. Chỉ sau hai tuần phát sóng, “Bữa Cơm Haha” đã đạt hơn 8 triệu lượt xem trên nền tảng Shopee Video.

Nhiều khán giả cho biết họ đã hình thành thói quen truy cập Shopee Video vào 20H mỗi tối để xem “Bữa Cơm Haha”, coi đây như là một hoạt động giải trí quen thuộc trong ngày. Việc người xem liên tục chia sẻ kỳ vọng về tập tiếp theo cho thấy mức độ theo dõi ổn định và sự gắn bó dài hạn với chương trình.

Bên cạnh việc theo dõi chương trình, khán giả còn nhiệt tình tham gia các hoạt động tương tác trên fanpage của Shopee. Hơn 44 nghìn người đã tham gia các minigame “Giữ chuỗi” và “Gieo hạt”, tổng cộng hơn 50 triệu Shopee Xu đã được phân phối tới người dùng.

Nhiều khán giả trẻ đã hình thành thói quen theo dõi “Bữa Cơm Haha” vào 20H mỗi ngày vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc thú vị nào trong chương trình.

Nhờ kết hợp đúng thời điểm, lựa chọn nội dung phù hợp và duy trì lịch phát sóng hợp lý, “Bữa Cơm Haha” đang trở thành một bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng nội dung giải trí dài hạn của Shopee.

Nâng tầm chuỗi chương trình quen thuộc, Shopee Live ghi nhận lượt xem bùng nổ dịp 11.11

Bên cạnh Shopee Video, các hoạt động giải trí trên Shopee Live, điển hình là chuỗi livestream trong khuôn khổ 11.11 Mega Sale vừa qua, tiếp tục giúp Shopee tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người tiêu dùng.

Tiêu điểm của dịp Shopee 11.11 Mega Sale là đại nhạc hội “Sao Live Đỉnh Chóp” diễn ra vào ngày 10.11. Sự kiện quy tụ các nghệ sĩ được đông đảo giới trẻ quan tâm như Noo Phước Thịnh, Karik, Anh Tú và MC Neko Lê.

Không chỉ dừng lại ở dàn sao đình đám, Phiên bản “Sao Live Đỉnh Chóp” lần này được mở rộng cả về quy mô lẫn công nghệ khi Shopee ứng dụng sân khấu 6D Hologram, tạo nên những hiệu ứng ánh sáng, âm thanh và hình ảnh sống động. Nhờ đó, chương trình đã mang đến loạt tiết mục mãn nhãn và trải nghiệm giải trí mới mẻ cho khán giả theo dõi trực tuyến.

Sự kiện Sao Live Đỉnh Chóp đã mang đến trải nghiệm giải trí độc đáo cho hàng triệu người xem.

Ngay sau đại nhạc hội, chương trình “Sao Thì Sao” phát sóng ngày 11.11 tiếp tục nhận được sự chú ý lớn từ khán giả. Bộ đôi host Jun Phạm - Duy Khánh vốn đã có tệp người xem riêng trên Shopee Live, kết hợp với khách mời Isaac - gương mặt có độ phủ sóng cao - giúp chương trình thu hút cộng đồng người hâm mộ, đồng thời tiếp cận nhóm khán giả đại chúng. Những màn đối đáp dí dỏm giữa ba nghệ sĩ cũng trở thành điểm nhấn của chương trình, mang đến những tràng cười thả ga và cảm giác gần gũi cho khán giả.

“Sao Thì Sao” tiếp tục gây sốt trên Shopee Live nhờ sự kết hợp duyên dáng của Jun Phạm, Isaac và Duy Khánh.

Nhờ chiến lược lựa chọn nghệ sĩ phù hợp, đầu tư công nghệ và xây dựng nội dung hợp gu giới trẻ, hai chương trình này đã ghi nhận hơn 12 triệu lượt xem từ Shopee Live đến các nền tảng mạng xã hội. Kết quả này phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của nội dung giải trí có sự góp mặt của người nổi tiếng đối với người dùng.

Sau thành công của các sự kiện trong mùa 11.11, Shopee dự kiến sẽ mở rộng mạnh mẽ các hoạt động giải trí trong thời gian tới. Hãy cùng đón chờ các tập tiếp theo của “Bữa Cơm Haha” cùng loạt chương trình mới sẽ được phát sóng trong giai đoạn cuối năm, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc giải trí thú vị và bất ngờ hơn nữa.