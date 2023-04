Shawn Mendes và Camila Cabello hôn nhau sau hơn một năm chia tay

TPO - Không chỉ cùng nhau tham dự Lễ hội âm nhạc và nghệ thuật Thung lũng Coachella, Shawn Mendes và Camila Cabello còn bị bắt gặp hôn nhau đắm đuối khi đang xem biểu diễn, làm dấy lên nghi vấn tái hợp sau hơn một năm chia tay.

Tối 14/4 (giờ địa phương), cặp người yêu cũ Shawn Mendes và Camila Cabello trở thành tâm điểm chú ý khi tái ngộ trong đêm đầu tiên của Lễ hội Coachella (California, Mỹ).

Trong đoạn video đăng trên Twitter, hai ca sĩ đứng cạnh nhau, vừa thưởng thức đồ uống, vừa nói chuyện. Ở một clip khác, họ cùng bạn bè nâng cốc.

Trong khi truyền thông và công chúng đang đoán già, đoán non về tình trạng mối quan hệ hiện tại của hai ngôi sao Señorita, chính chủ tiếp tục có động thái củng cố nghi vấn “tình cũ không rủ cũng đến” sau hơn một năm chia tay.

Trong đoạn video quay lén, khi đang hòa mình vào đám đông xem biểu diễn âm nhạc, Cabello và Mendes nhìn nhau mỉm cười rồi trao nhau nụ hôn nồng cháy trước sự chứng kiến của nhiều người.

Đại diện của Shawn Mendes và Camila Cabello chưa phản hồi về việc liệu họ có quay lại với nhau không.

Shawn Mendes và Camila Cabello xác nhận chuyện tình cảm vào mùa hè năm 2019, chỉ một thời gian ngắn sau khi cùng hợp tác trong MV Señorita. Trước đó, tình bạn của họ bắt đầu từ năm 2015, cũng qua sản phẩm âm nhạc chung I Know What You Did Last Summer.

Cặp đôi nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ. Tin tức và hình ảnh hẹn hò của họ luôn nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và công chúng quốc tế.

Tuy nhiên, tháng 11/2021, cả hai đăng bài cùng lúc trên Instagram Story, xác nhận “đường ai nấy đi” vào tháng 11/2021 sau hai năm bên nhau.

“Các bạn, chúng tôi đã quyết định chấm dứt mối quan hệ lãng mạn nhưng tình yêu của chúng tôi dành cho đối phương với tư cách là con người mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng tôi bắt đầu mối quan hệ của mình với tư cách là những người bạn thân nhất và sẽ tiếp tục là những người bạn tốt nhất. Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ của các bạn ngay từ đầu và trong tương lai. Camila và Shawn”, tuyên bố chung viết.

Tin tức chia tay khiến khán giả bất ngờ vì cặp đôi vẫn đi chơi ở Miami (Florida) vào đầu tháng đó.

Sau khi tan vỡ với Camila, Shawn qua lại với một số phụ nữ. Gây chú ý nhất là với Jocelyne Miranda, bác sĩ chỉnh hình 51 tuổi, nhiều gấp đôi tuổi của nam ca sĩ sinh năm 1998.

Cũng có suy đoán ngôi sao nhạc pop người Canada hẹn hò đàn em Sabrina Carpenter. Tuy nhiên, Shawn trực tiếp phủ nhận trên truyền hình.

Trong khi đó, Camila từng hẹn hò với Giám đốc điều hành Lox Club, Austin Kevitch. Họ được nhìn thấy cùng nhau lần đầu vào tháng 6/2022, nhưng mối tình lãng mạn tan thành mây khói 8 tháng sau đó.

Tú Oanh