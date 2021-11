Cặp đôi 'Señorita' Shawn Mendes và Camila Cabello chia tay

TPO - Nhiều khán giả không khỏi thắc mắc về nguyên nhân Shawn Mendes và Camila Cabello "đường ai nấy đi".

Các trang thông tin lớn của Hollywood đều đồng loạt đăng tải thông tin Shawn Mendes và Camila Cabello “đường ai nấy đi” sau 2 năm hẹn hò.

Sáng 18/11 (theo giờ Việt Nam), Shawn Mendes và Camila Cabello đã chính thức thông tin đến khán giả.

Trải qua 2 năm yêu nhau, hai ca sĩ quyết định kết thúc mối quan hệ như những người bạn tốt.

Cụ thể, cả Shawn Mendes và Camila Cabello đều chia sẻ cùng một nội dung trên Instagram Stories cá nhân: “Chào mọi người, chúng tôi đã quyết định kết thúc mối quan hệ lãng mạn này nhưng tình yêu chúng tôi dành cho nhau vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã bắt đầu mối quan hệ này với tư cách là bạn thân và sẽ tiếp tục là bạn thân. Chúng tôi rất cảm kích trước sự ủng hộ của mọi người từ đầu cho đến sau này. Camila và Shawn”.

Shawn, 23 tuổi và Camila, 24 tuổi xác nhận chuyện tình cảm vào mùa hè năm 2019, chỉ một thời gian ngắn sau khi cùng hợp tác trong MV "Señorita" mặc dù tình bạn của họ bắt đầu từ năm 2015. Trước đây, họ cũng đã hợp tác trong bài hát “I Know What You Did Last Summer” năm 2015. Cặp đôi luôn kề cạnh nhau như hình với bóng và có những khoảnh khắc tình tứ nơi công cộng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trước đó, từng có tin đồn Shawn Mendes và Camila Cabello đã đính hôn. Hiện, thông tin khiến nhiều khán giả nuối tiếc và tò mò về quyết định chia tay của cặp đôi.

Vào đầu tháng 7 vừa qua, cả hai còn rất tình tứ, ngọt ngào trong chuyến du lịch kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Bức ảnh gần nhất chụp chung của hai người là vào dịp Halloween cuối tháng 10/2021.

Hà Trang