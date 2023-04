‘See tình’ gây sốt châu Á không phải vì Hoàng Thùy Linh

TPO - “See tình” tiếp tục chinh phục khán giả quốc tế vì nhiều yếu tố. Nhưng giọng hát của Hoàng Thùy Linh lại không phải là điểm quyết định.

Có lẽ khi phát hành See tình, Hoàng Thùy Linh và ê-kíp cũng không đoán trước ca khúc sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ như hiện nay. Gần nhất, bản hit tiếp tục được nhắc đến khi xuất hiện trong tập 649 của Running Man – show truyền hình thực tế nổi tiếng của Hàn Quốc. Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ xứ kim chi như EXO, Super Junior, hay Astro cũng thích thú nhảy theo giai điệu ca khúc, ít nhiều làm tăng độ phủ sóng của See tình tại nước bạn.

Nhưng nếu nhìn nhận thẳng thắn, Hoàng Thùy Linh lại không phải là yếu tố giúp ca khúc được yêu thích. Phần lớn khán giả quốc tế say mê See tình vì vũ đạo, giai điệu remix hơn là giọng hát của Hoàng Thùy Linh. Khi nhắc đến ca khúc, nhiều người cũng không hề nhớ tên ca sĩ thể hiện.

Gây sốt vì bản remix và điệu nhảy

Về cơ bản, See tình - trích từ album Link (2022) của Hoàng Thùy Linh - là ca khúc không đòi hỏi nhiều kỹ thuật khi trình bày. Tạm bỏ qua nội dung, điểm khiến bài hát trở nên bắt tai và dễ nhớ chính là giai điệu gần gũi, kết hợp phần âm nhạc trẻ trung của DTAP – nhóm sản xuất 9x gồm 3 thành viên, từng cộng tác Hoàng Thùy Linh trong album Hoàng (2019).

Thay vì cố gắng lồng ghép nhiều chất liệu âm nhạc dân tộc, DTAP đưa vào bài hát nhiều nhạc cụ điện tử hiện đại, phù hợp với thị hiếu giới trẻ. Thậm chí khi phát hành ca khúc, ê-kíp còn chủ động tạo ra 2 phiên bản khác biệt. Bên cạnh bản gốc, khán giả được thưởng thức bản Speed Up (tăng tốc) dài chỉ 2 phút 23 giây, ngắn hơn gần một nửa so với bản gốc (gần 4 phút).

Thế nhưng, phiên bản được khán giả quốc tế yêu thích lại đến từ Cukak - một kênh chuyên làm nhạc House remix trên TikTok. Phần điệp khúc bản Cukak remix được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội có xuất xứ Trung Quốc.

Trong đó, giọng hát của Hoàng Thùy Linh bị bóp méo cho phù hợp với tốc độ bị đẩy nhanh của ca khúc. Thế nên người nghe không còn nhận ra chất giọng, âm điệu thật của ca sĩ sinh năm 1988.

Gần nhất, với bản See tình được dùng trong Running Man, giọng Hoàng Thùy Linh được lọc qua nhiều lớp auto-tune (phần mềm điều chỉnh giai điệu tự động) bằng vi tính để tạo ra phong cách “baby voice”. Với cách xử lý này, bất kỳ ai cũng có thể trình bày ca khúc, miễn là có sự trợ giúp của công nghệ và kỹ thuật.

Ngoài ra, vũ đạo cũng giúp See tình được yêu thích hơn. Phần lớn khán giả chỉ nhảy trên nền nhạc See tình thay vì cover (hát lại) ca khúc. Đơn cử, khi thực hiện concert tại Việt Nam hồi đầu tháng 3, Super Junior không chọn trình bày See tình mà chỉ tái hiện các động tác vũ đạo trên nền nhạc remix. Vì không cần hát, nhiều người nổi tiếng vẫn có thể hưởng ứng bản hit bằng cách nhảy theo nhạc như vận động viên Lee Da Hyeon, diễn viên Shin Ye Eun,…





Tên tuổi Hoàng Thùy Linh không được lợi

Trên thế giới, See tình được khán giả yêu thích nhưng không nhiều người biết đến nguồn gốc ca khúc, đặc biệt là ca sĩ trình bày. Tên tuổi Hoàng Thùy Linh và album Link gần như chưa thể "ăn theo" hiệu ứng.

Theo ca sĩ Han Sara, khán giả Hàn Quốc gọi Hoàng Thùy Linh là "chị Tình Tình Tang" – ám chỉ phần điệp khúc cũng chính là điểm nhấn của bài hát. Rõ ràng, họ hoàn toàn có thể dành chút thời gian để tìm hiểu về ca sĩ nhưng đã không làm điều đó.

Ở Việt Nam, hiện MV See tình đạt hơn 47 triệu lượt xem trong khi Gieo quẻ đạt hơn 54 triệu lượt xem. Bản hit cũng bị loại khỏi bảng đề cử chính thức của giải Cống hiến 2023 cho hạng mục Ca khúc của năm. Điều đó cho thấy việc See tình gây sốt tại các nước châu Á không ảnh hưởng nhiều đến thành tích tại quê nhà.

Loạt ca khúc Hoàng Thùy Linh phát hành sau See tình cũng không tạo được cơn sốt tương tự. Nổi bật có Bo xì bo gây được chú ý nhưng chỉ đạt hơn 22 triệu lượt xem, chưa được một nửa so với See tình. Gần nhất Hạ Phỏm có thành tích lạt đẹt, dừng ở mức hơn 2,5 triệu lượt xem và khó thể gọi là bản hit.

Lấy một ví dụ, Fujii Kaze cũng từng gây sốt trên TikTok với bản hit Matsuri – trích từ album Love All Serve All (2022). Sau đó, tên tuổi ca sĩ sinh năm 1997 được biết đến nhiều hơn. Bên cạnh việc thích thú cover điệu nhảy “vẫy tay”, nhiều khán giả cũng quan tâm ca sĩ Nhật Bản hơn. Họ tìm nghe album và các bài hát khác gắn liền sự nghiệp của anh. Riêng Matsuri được yêu thích vì điệp khúc gốc chứ không phải bản remix như See tình.

Ngoài ra, một trong những lý do khiến tên tuổi Hoàng Thùy Linh không thể “ăn theo” See tình là vì cô và ê-kíp chưa có chiến lược rõ ràng.

Sau khi ca khúc thành hit quốc tế, nữ ca sĩ gần như không có nhiều động thái để quảng bá tên tuổi, hình ảnh. Cô vẫn đang ở thế bị động hơn là chủ động tìm cách tận dụng thời cơ “có một không hai”, nhiều người muốn cũng không được.

Có thể thấy, thành công của See tình là kết quả tổng hợp từ nhiều yếu tố, nhưng chất giọng của Hoàng Thùy Linh lại không phải là điểm then chốt. Khán giả quốc tế biết đến bài hát thông qua bản các remix hơn là bản gốc. Việc See tình tạo cơn sốt tại thị trường quốc tế vẫn là tín hiệu đáng mừng cho làng nhạc Việt. Nhưng các ca sĩ Vpop cần những chiến lược bài bản hơn để có thể tạo ra nhiều bản hit trong tương lai.