Hoàng Thùy Linh đánh bại Mỹ Tâm: Hợp lý

TPO - Hoàng Thùy Linh vượt qua nhiều đối thủ - bao gồm Mỹ Tâm - tại giải Cống hiến 2023 là điều nhiều khán giả có thể dự đoán từ trước.

Lễ trao giải Cống hiến 2023 khép lại với kết quả không quá bất ngờ. Trong đó, Hoàng Thùy Linh là người chiếm trọn tâm điểm vì thắng đến 3 giải quan trọng gồm MV của năm, Album của năm và Nữ ca sĩ của năm.

Việc giọng ca sinh năm 1988 đánh bại những tên tuổi như Mỹ Tâm, Min, Tóc Tiên khẳng định những nỗ lực của cô suốt năm qua. Mặt khác, chiến thắng cho thấy các đối thủ trong bảng đề cử không quá mạnh, chưa thực sự có nhiều sản phẩm nổi bật trong năm 2022.

Đối thủ không quá mạnh

Việc Hoàng Thùy Linh liên tiếp được gọi tên tại đêm trao giải là điều có thể dự đoán từ trước. Ngay từ khi công bố danh sách đề cử, phần lớn khán giả nhận định giọng ca Để Mị nói cho mà nghe sẽ thắng các giải MV, Album. Bởi lẽ trong các bảng đề cử, cô gần như là “ngựa chiến” vì các đối thủ không quá nổi bật.

Tại hạng mục MV của năm, Hoàng Thùy Linh được đề cử với Gieo quẻ. Cô phải cạnh tranh: 906090 (Tóc Tiên), Có không giữ mất đừng tìm (Trúc Nhân), Một bước vô tình (Hà Trần), Waiting for you (MONO).

Xét về thành tích, MV của Hoàng Thùy Linh vượt trội so với các đối thủ còn lại, hiện đạt 54 triệu lượt xem. Theo sát nút là Có không giữ mất đừng tìm (39 triệu lượt xem) nhưng ca khúc không được đánh giá cao về nội dung lẫn bản phối. Các sản phẩm của Hà Trần và Tóc Tiên gần như không tạo được tiếng vang. Trong đó, giọng ca Ngày mai có chiến lược quảng bá đầu tư nhưng vẫn không giúp 906090 trở thành hit. Theo nhiều khán giả, nội dung ca khúc cũng rối rắm, còn mang tính chắp vá.

Duy chỉ có một đối thủ đáng chú ý là MONO. Đáng tiếc, Waiting for you là một bản hit đình đám nhưng ca sĩ phát hành MV chính thức quá muộn màng. Sản phẩm chỉ đạt 9 triệu lượt xem so với con số 84 triệu lượt của bản MV Lyric (MV chỉ kèm lời bài hát). Hơn nữa, bài hát có phần phối khí bắt tai nhưng nội dung còn đơn giản, ca từ mắc lỗi cưỡng âm.

Ở hạng mục Album của năm, sản phẩm của Hoàng Thùy Linh vẫn nổi bật hơn những cái tên còn lại: Citopia (Phùng Khánh Linh), Cong (Tóc Tiên), Make It Together (Đinh Mạnh Ninh), Một vạn năm (Vũ).

Hơn hết, album Link dung hòa được 2 yếu tố thị trường và nghệ thuật. Dự án cũng được giới phê bình quốc tế chú ý, nhận 7.2 điểm trên chuyên trang âm nhạc Pitchfork. Dù còn hạn chế, đây vẫn là một album đáng chú ý của làng nhạc Việt trong thời gian gầy đây. Do đó, kết quả Cống hiến chắc chắn sẽ gây tranh cãi, thậm chí bị phản ứng mạnh nếu hội đồng không trao giải cho Hoàng Thùy Linh.

Có xứng đáng thắng Mỹ Tâm?

So với 2 giải thưởng MV và Album, chiến thắng của Hoàng Thùy Linh tại hạng mục Nữ ca sĩ của năm mới là điều đáng bàn. Trước nay, Mỹ Tâm luôn là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu này vì nhiều hoạt động nổi bật, được lòng khán giả lẫn giới phê bình. Song, năm nay giọng ca sinh năm 1981 lại phải chịu thua trước đàn em Hoàng Thùy Linh.

Đặt lên bàn cân, năm ngoái Mỹ Tâm không có sản phẩm nổi bật ngoài liveshow Tri âm tổ chức khá muộn màng vào tháng 11. Chưa kể, đây thực ra cũng chỉ là một dự án “tồn kho”, bị hoãn hơn 1 năm vì Covid-19. Đặt lên bàn cân, Hoàng Thùy Linh vẫn chiếm ưu thế về số lượng khi có 1 album, 4 MV và 2 bản hit đình đám.

Dựa vào tên gọi giải thưởng, có thể thấy Hoàng Thùy Linh thực sự đã “cống hiến” không ít trong năm 2022. Ngay ngày đầu năm, cô phát hành MV Gieo quẻ (hợp tác Đen Vâu) và lập tức thành công rực rỡ. Ca khúc nhanh chóng trở thành một bản hit nổi bật trong sự nghiệp Hoàng Thùy Linh gần đây.

Sau đó, giọng ca tiếp tục tung See tình vào tháng 2. Ban đầu, ca khúc nhận được hiệu ứng tốt từ phía khán giả nhưng sức lan tỏa không mạnh bằng Gieo quẻ. Theo thời gian, sáng tác của DTAP càng được giới trẻ yêu thích, liên tục được sử dụng trên các mạng xã hội.

Thậm chí, ca khúc còn giúp tên tuổi Hoàng Thùy Linh vươn ra thế giới. Khán giả Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan… thích thú thực hiện các video nhảy trên nền nhạc See tình. Bài hát cũng vinh dự lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc, tạo hiệu ứng tốt tại thị trường nước bạn.

Nhưng nói đi thì cũng nói lại, bản thân Hoàng Thùy Linh lại không phải là một giọng ca được đánh giá cao, vẫn thường xuyên nhận bình luận tiêu cực về kỹ thuật hát. Xét về năng lực, các nữ ca sĩ trong bảng đề cử lại chẳng hề thua kém. Họ đều có kinh nghiệm, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, ê-kíp đứng sau hậu thuẫn và hoàn toàn có thể đạt thành tích tương tự hoặc hơn Hoàng Thùy Linh.

Trên tất cả, điều các ca sĩ thiếu vẫn là những sản phẩm mang tính đột phá. Họ vẫn đang quanh quẩn trong vùng an toàn, chưa đủ bức phá để tạo ra một sản phẩm mới mẻ, đạt chất lượng tốt mà vẫn tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường.

Nhìn chung, có thể thấy Cống hiến đã ghi nhận đúng cho Hoàng Thùy Linh. Ca sĩ thực sự đã nhận “trái ngọt” sau những gì nỗ lực suốt thời gian qua. Song, việc cô thắng giải không quá bất ngờ phần nào làm giảm độ gay cấn của giải thưởng, khiến nó không còn thu hút và tạo nhiều tranh luận như một số mùa giải trước đó.